BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ГидроМашСервис БО-03, РЕСО Лизинг БО-П-11, Брусника финанс 001Р-02, О''КЕЙ 001Р-03 и АФК Система 001Р-11, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Эксперт Игорь Галактионов полагает, что на этой неделе сдержанное давление на ОФЗ может сохраниться, хотя уже в понедельник наблюдается корректирующий рост по индексу RGBI. Эффект от допуска нерезидентов может оказаться нейтральным. Большая часть нерезидентов в ОФЗ по-прежнему остается вне биржевого рынка.

"В рублевых корпоративных бондах нерезиденты практически не представлены, поэтому выраженной реакции также не ожидается. Возможно умеренное сужение G-спредов за счет подъема кривой ОФЗ, которое будет иметь временный характер", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

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