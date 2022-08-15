Долгосрочным инвесторам стоит обратить внимание на бумаги Сбербанка, Яндекса, Ozon, VK и TCS Group - BCS Express

Долгосрочным инвесторам стоит обратить внимание на бумаги Сбербанка, "Яндекса", Ozon, VK и TCS Group, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Новая стратегия ЦБ РФ до 2025 года является продолжением наработанной практики и во многом повторяет успешно опробованное ценовое таргетирование 2015-2019 гг. Зная это, можно относительно уверенно предположить, что фондовый рынок РФ будет восстанавливаться по привычным "лекалам", подтягиваясь за рублевой ценой нефти. Исходя из обычного для России соотношения стоимости фондового рынка и годового ВВП, можно ожидать, что индекс Мосбиржи через три года вырастет в диапазоне 15-57%. Доходность выше среднего стоит искать в акциях с более высокой бетой. Так, у Сбербанка и "Яндекса" она сейчас дают ускорение в 1,3-1,5 раза относительно всего рынка. С прицелом на долгий срок можно обратить внимание и на еще более волатильные бумаги: Ozon, VK и TCS Group", - указывает аналитик в материале инвестиционной компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.