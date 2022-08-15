Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги Ozon, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Эмитент должен опубликовать отчетность во вторник, 23 августа. Ожидаем сильный рост Gross Merchandise Value (GMV) на фоне сохранения высоких темпов роста рынка e-commerce (+40% г/г) и ведущего игрока на нем (Wildberries (GMV) - плюс 92% г/г), а также снижение операционного убытка ввиду оптимизации расходов на доставку, рекламу и сокращения инвестиций в цены", - отмечают эксперты в комментарии.

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