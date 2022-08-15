"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Li Auto с целью $41,5

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Li Auto Inc. с целью $41,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27,7%, стоп-приказ: $28,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Li Auto опубликует отчет 15 августа. Аналитики ожидают роста выручки до $9,24 млрд и прибыли на акцию -$0,25. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогнозы на следующий квартал будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С точки зрения технического анализа бумага подошла к сильному уровню поддержки. Открывать позицию стоит от текущего уровня на 4,5% от портфеля. При выставлении стоп-приказа на уровне $28,5 риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,25", - указывают эксперты "Финама".

Li Auto Inc., также известная как Li Xiang, является китайским производителем электромобилей со штаб-квартирой в Пекине и с производственными мощностями в Чанчжоу.

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