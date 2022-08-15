"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги TCS Group с целью 3000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги TCS Group с целью 3000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 32,62%, стоп-приказ: 2050 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что фундаментально компания остается недооцененной рынком. В ожидании отчетности, которая будет опубликована 24 августа, акции компании могут продолжить импульс в сторону роста.

"С технической точки зрения пробой значимого уровня сопротивления дает выход на более высокие значения и формирование восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 2050 руб. риск на портфель составит 0,94%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,48.

TCS Group Holding PLC является материнской компанией группы компаний под брендом "Тинькофф". Банк "Тинькофф" специализируется на розничных банковских услугах для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий и брокерских услугах.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.