Рынок акций РФ закрылся в пятницу ростом индексов на 0,7-0,9% благодаря внешнему позитиву

Москва. 12 августа. Рынок акций РФ закрылся в пятницу ростом основных фондовых индексов на 0,7-1% на позитивных сигналах, поступавших с мировых фондовых площадок; активность покупателей сдерживалась падающей нефтью.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2147,33 пункта (+0,67%), индекс РТС - 1116,32 пункта (+0,91%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали позитивную динамику в пределах 6,8%.

Доллар США к этому моменту стоил 60,6 рубля, что всего на 7 копеек ниже уровня закрытия предыдущего дня.

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group Holding (+3,8%), обыкновенные акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+6,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,1%), "Магнита" (+2,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,5%), "Московской биржи" (+2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2%, "префы" выросли на 0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2%).

Во "втором эшелоне" выстрелили акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+10,7%).

Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,5%), обыкновенные акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

Акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) после взрывного роста в начале недели корректировались вниз (-2,7%) второй день подряд, при этом активность торгов данными ценными бумагами была достаточно высокой (1,31 млрд рублей).

"Русал" в I полугодии увеличил EBITDA на 37% к аналогичному периоду 2021 года, до $1,8 млрд, рентабельность по этому показателю составила 25,3% против 24,1% годом ранее. Результат практически совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" (среднерыночный прогноз по EBITDA составлял $1,815 млрд, + 38% г/г). Выручка компании составила $7,153 млрд, увеличившись на 31% (также на уровне прогноза). Чистая прибыль "Русала" уменьшилась на 17% год к году, до $1,68 млрд. Свободный денежный поток от операционной деятельности оказался отрицательным и составил минус $958 млн (против $666 млн годом ранее), что было вызвано увеличением оборотного капитала. Чистый долг компании на конец отчетного периода составил $5,87 млрд по сравнению с $4,75 млрд по итогам 2021 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций, не демонстрировавший в начале торгов ярко выраженной динамики, к середине дня смог выбраться в плюс, а ближе к вечеру темпы роста усилились благодаря улучшению ситуации на мировых фондовых площадках после локальной коррекции. При этом падающие цены на нефть сдерживали активность покупателей в секторе ценных бумаг отечественных нефтяных компаний.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали по итогам торгов пятницы разнонаправленные изменения. Вместе с тем европейские фондовые площадки к вечеру 12 августа умеренно подросли в пределах 0,1-0,7%. Рынок акций США открыл торги пятницы ростом на 0,4-0,8%; при этом основные американские фондовые индексы могут завершить повышением четвертую неделю подряд. Инвесторы надеются, что данные о замедлении инфляции в США в прошлом месяце побудят Федрезерв повышать процентную ставку более медленными темпами, что, в свою очередь, может предотвратить наступление рецессии в экономике страны.

Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов в пятницу, однако все еще готовятся продемонстрировать самый существенный недельный рост за несколько месяцев. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 мск в пятницу составила $98,23 за баррель, что на 1,38% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $92,6 за баррель, что на 1,84% меньше итогового значения предыдущей сессии. Рынок в том числе оценивает сообщения о приостановке добычи на шести нефтегазовых месторождениях в Мексиканском заливе.

Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell (SPB: RDS.A) в связи с протечкой приостановила работу трубопроводов Mars и Amberjack, которые в общей сложности могут транспортировать до 500 тыс. баррелей нефти в сутки. В результате была приостановлена добыча на глубоководных платформах Mars, Ursa и Olympus, а также на месторождениях Chevron Corp. (SPB: CVX) Jack/St. Malo, Tahiti и Big Foot.

Тем временем эксперты Goldman Sachs прогнозируют, что цены на бензин и нефть вновь отскочат вверх к концу текущего года, поскольку рынку все еще нужно сбалансировать растущий спрос и ограниченное предложение. Фьючерсы на Brent могут вырасти до $130 за баррель, розничные цены на бензин в США могут вновь вернуться к отметке около $5 за галлон (3,7 литра), сказал директор по энергетическим исследованиям Goldman Дамьен Курвален в интервью агентству Bloomberg.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, сегодня волатильность индекса МосБиржи не изменилась к прошлому дню, а интерес инвесторов был преимущественно прикован к "перепроданным" ранее активам, а также к идейным бумагам. Заметный рост продемонстрировали акции "Русгидро" на фоне новостей об увеличении "Русалом" доли в компании. Скупались бумаги "Транснефти" (MOEX: TRNF) ввиду информации о получении иностранных платежей компанией. После позитивной отчетности по РСБУ дорожали бумаги "Ленты" (MOEX: LNTA). Перед предстоящими отчетностями инвесторы обратили внимание и на финансовый сектор. Активнее всего скупались бумаги TCS Group без особых на то новостей. В аутсайдерах торгов были лидеры роста недавних дней. Так, пикировали акции "СПБ биржи" и "М.Видео" (MOEX: MVID).

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на следующей неделе российский фондовый рынок продолжит ориентироваться на корпоративные и геополитические сигналы и при прочих равных может остаться в рамках сформированных недавно диапазонов торгов. Приход нерезидентов из дружественных стран на рынок акций РФ пока откладывается, что само по себе стабилизирует настроения, но уже с 15 августа нерезидентов ждут на рынке облигаций, что может спровоцировать повышенную волатильность на долговых площадках. В понедельник также стартует автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях. Индекс МосБиржи в целом продолжает движение в краткосрочном "боковике", ограниченном 2020-2220 пунктами, в то время как индекс РТС при отсутствии поддержки со стороны рубля может быть склонен к закреплению ниже отметки 1000 пунктов. Из локальных новостей при этом могут оказаться наиболее интересными комментарии в отношении потенциальных дивидендов за первое полугодие в рамках отчетности МТС и совета директоров "Татнефти". Финансовые результаты в России также представят "Группа Позитив" (MOEX: POSI), Ozon, En+ (MOEX: ENPG) Group и "Магнит" (MOEX: MGNT).

Сигналом к возобновлению роста индекса МосБиржи станет его повторное закрепление выше отметки 2240 пунктов, полагает аналитик BCS Express Василий Карпунин. По мнению эксперта, в четверг, 11 августа, на российском рынке акций была необычная и яркая сессия. Амплитуда колебаний во многих бумагах зашкаливала. В первую очередь это акции "второго и третьего эшелонов". Попеременно выстреливали бумаги, в которых за последние недели и месяцы скопилась сильная перепроданность. В результате к текущему моменту почти не осталось акций со средней ликвидностью, которые бы не успели хоть немного отскочить. Аналитик инвесткомпании считает, что волатильность за рамками списка голубых фишек по инерции будет сохраняться повышенной, но в среднесрочной перспективе масштаб спекулятивных колебаний в бумагах наверняка будет снижаться. Многие чрезмерные волны роста неизбежно будут скорректированы вниз.

"Индекс МосБиржи по итогам четверга не сумел продолжить непрерывную серию роста. В последние два часа торгов прошла волна распродаж. В результате сейчас по-прежнему остается актуальной фаза боковой консолидации. Для появления сигнала к росту необходимо повторное закрепление индикатора выше отметки 2240 пунктов. Однако есть и промежуточное препятствие, слом которого даст повод для покупок - это верхняя граница нисходящего канала последних месяцев на 2190 пунктов", - отмечает Карпунин.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи по итогам торгов 12 августа составил 21,72 млрд рублей (из них 3,57 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома", 3,38 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка и 1,58 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа").