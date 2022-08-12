Рубль немного подрос к доллару и евро перед выходными днями и при низкой активности рынка

Москва. 12 августа. Доллар США и евро немного подешевели на "Московской бирже" по итогам торгов пятницы, рубль подрос к бивалютной корзине перед выходными днями и при низкой активности рынка.

Курс доллара США составил 60,61 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 6,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,31 руб./EUR1, подешевев на 30,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 17,19 копейки - до 61,37 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в последний день недели рубль немного укрепился в обеих парах, небольшое усиление его динамики наблюдалось после публикации проекта Основных направлений денежно-кредитной политики (ОНДКП) ЦБ. В документе, в частности, говорилось, что ограничения на свободу движения капитала являются исключительно инструментом политики по поддержанию финансовой стабильности, по мере снижения рисков Банк России готов на дальнейшее смягчение валютных ограничений.

При этом Банк России учитывает тот факт, что часть ограничений на свободу движения капитала носит неэкономический и двусторонний характер. Соответственно, их смягчение возможно только на взаимной основе, указали в ЦБ.

ЦБ подчеркнул, что, несмотря на действие мер по контролю за движением капитала, курс рубля остается плавающим. В новых условиях его динамика определяется преимущественно балансом спроса импортеров на иностранную валюту и предложением иностранной валюты со стороны экспортеров.

Минфин РФ рассматривает возможность задействования в операциях бюджетного правила таких валют дружественных стран, как юань, рупии и турецкие лиры, что может вернуть правилу его контрциклическую функцию, говорится также в проекте ОНДКП.

Министр финансов РФ Антон Силуанов 29 июня на съезде РСПП сообщил, что работа над новой конфигурацией бюджетного правила (действие "старой" сейчас приостановлено) находится в активной фазе. При этом он отметил, что на курс рубля в условиях его избыточного укрепления Минфин предлагает влиять посредством нового правила, интервенции осуществлять через валюты "дружественных" стран.

ЦБ РФ по-прежнему оценивает долгосрочную номинальную нейтральную процентную ставку в 5-6% годовых, говорится также в проекте ОНДКП. "В настоящее время Банк России исходит из прежней оценки долгосрочной реальной нейтральной процентной ставки: 1-2%. При цели по инфляции вблизи 4% и инфляционных ожиданиях, закрепленных вблизи цели, это соответствует номинальной нейтральной процентной ставке 5-6% годовых", - отмечается в документе.

ЦБ подчеркивает, что оценка уровня долгосрочной нейтральной ставки в период структурной перестройки экономики связана с высокой неопределенностью. Банк России также отметил, что из-за изменившихся взаимосвязей с внешним миром его подходы к оценке нейтральной ставки изменились. В новых условиях нейтральная процентная ставка в большей степени определяется внутренними факторами, а внешние факторы (мировая нейтральная ставка, премия за риск) оказывают на нее опосредованное влияние, подчеркивает ЦБ.

В базовом сценарии ЦБ ожидает возвращения ключевой ставки к нейтральному уровню в 5-6% в 2025 году. Средняя ключевая ставка в 2022 году прогнозируется на уровне 10,5-10,8% годовых, в 2023 году - 6,5-8,5%, в 2024 году - 6-7%.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в июле 2022 года снизился на 0,2% по отношению к июню, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте. При этом индекс реального эффективного курса рубля к доллару уменьшился в прошлом месяцев на 3,3%, к евро - вырос на 0,7%.

В январе-июле 2022 года реальный эффективный курс рубля вырос на 42,2%, к доллару - на 39,8%, к евро - на 46,2%.

Номинальный курс рубля к инвалютам в июле вырос на 0,9%, к доллару снизился на 1,6, к евро поднялся на 1,7%. В январе-июле номинальный курс рубля увеличился к корзине валют на 38,4%, к доллару - на 26,9%, к евро - на 41,1%.

Банк России не будет проводить внеочередные заседания совета директоров до конца 2022 года при развитии ситуации в рамках базового прогноза, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Внеочередные заседания они на то и внеочередные, что мы о них заранее не предупреждаем, в силу того, что мы их не планируем заранее. Действительно, в этом году их пришлось задействовать чаще, чем когда-либо на моей памяти, честно говоря. Это было связано с тем, что ситуация менялась быстро и прогноз менялся быстро. И здесь я просто хочу подчеркнуть, что, если поступающие данные или резкое изменение ситуации диктуют необходимость принять решение по ключевой ставке здесь и сейчас, такое решение совет директоров уполномочен принять и будет готов это сделать", - отметил Заботкин.

В июле произошло некоторое сокращение профицита счета текущих операций РФ по сравнению с июнем, кроме того, сообщил Заботкин в ходе пресс-конференции. "На качественном уровне можно утверждать, что в июле произошло некоторое сокращение профицита счета текущих операций по сравнению с июнем", - сказал он. "Это то, что было не очень очевидно при сопоставлении данных за семь месяцев с первоначальными данными за шесть месяцев. Фактическая картина она такая, она безусловно согласуется с нашими ожиданиями и, насколько я понимаю, с оценками аналитиков рынка, которые были до выхода статистики по платежному балансу", - продолжил он.

"Рубль сегодня продолжил торговаться чуть выше 60,5 за доллар. Объем торгов находился на средних уровнях - около $2 млрд. В четверг Банк России опубликовал обзор рисков финансовых рынков, показавший, что крупнейшими нетто-покупателями валюты на рынке в июле помимо прочих банков были физические лица, чьи нетто-покупки валюты зафиксировали рекордный объем в 237 млрд рублей. Можно предполагать, что по мере исчерпания необходимого объема валюты со стороны физических лиц и будущего налогового периода в конце месяца рубль может опуститься ниже уровня в 60 за доллар", - отметила в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Тот факт, что в последние дни доллар тяготеет к уровню 61 рубль, может сигнализировать о надвигающемся восходящем прорыве, тем более что у рубля сейчас нет выраженных доводов в пользу существенного укрепления от текущих уровней. А вот предпосылки для смещения со временем в более низкий диапазон остаются в силе - в ожидании возобновления бюджетного правила, а также по мере наращивания импорта в сочетании с замедлением роста экспорта трейдеры уже не рассматривают агрессивные покупки, отдавая предпочтение краткосрочным спекулятивным сделкам. Если паре не удастся прорваться через отметку 61 руб./$1 в ближайшей перспективе, котировки останутся в прежнем коридоре, и чем дольше продолжается консолидация, тем более волатильным может оказаться выход из этой фазы", - говорит сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Цены на нефть продолжают снижаться вечером в пятницу, однако все еще завершают неделю в плюсе. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:03 МСК составляет $98,07 за баррель, что на 1,54% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $92,43 за баррель, что на 2?02% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Между тем за неделю цена Brent может продемонстрировать рост почти на 5%, WTI - более чем на 5%, согласно Trading Economics. Это станет самым существенным недельным подъемом примерно за четыре месяца.

Обе марки подорожали после падения примерно на 9% неделей ранее. Позитивным фактором для нефтяного рынка стали сильные статданные из США, давшие инвесторам надежду на то, что инфляция в стране замедляется, а рынок труда остается сильным.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 27,64 копейки, до 60,8993 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,99 копейки, до 62,5355 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 17,07 копейки по отношению к четвергу и составил 60,7836 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК укрепился на 18,7 копейки и составил 60,8192 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 405,426 млн, из которых $1 млрд 044,985 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 360,441 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 1,91 копейки, до 62,5413 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 14,26 копейки, до 62,4167 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 553,868 млн, из которых EUR506,929 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 046,939 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного подросли в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок выросли на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 8,26% и 8,28% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 8,37% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 8,4% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 2 б.п. - до 8,46% годовых.