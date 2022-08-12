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12 августа 2022 года 18:43
Пара доллар-рубль может перейти в диапазон 58-60 руб./$1 на следующей неделе - ПСБ
Пара доллар-рубль может перейти в диапазон 58-60 руб./$1 на следующей неделе, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Пара доллар-рубль на следующей неделе может перейти в диапазон 58-60 руб./$1 на фоне активизации экспортеров на рынке в преддверии налогового периода. Осенью пара доллар-рубль может перейти к восходящему тренду, сначала пробив отметку 65 руб./$1, а затем 70 руб./$1, закрепившись в более комфортных для бюджета РФ диапазонах. Не исключаем, что локально курс американской валюты может вернуться к значениям середины апреля, однако стоит понимать, что активизация экспортеров сможет компенсировать подобные всплески", - прогнозирует эксперт банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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