Пара доллар-рубль может перейти в диапазон 58-60 руб./$1 на следующей неделе - ПСБ

Пара доллар-рубль может перейти в диапазон 58-60 руб./$1 на следующей неделе, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Пара доллар-рубль на следующей неделе может перейти в диапазон 58-60 руб./$1 на фоне активизации экспортеров на рынке в преддверии налогового периода. Осенью пара доллар-рубль может перейти к восходящему тренду, сначала пробив отметку 65 руб./$1, а затем 70 руб./$1, закрепившись в более комфортных для бюджета РФ диапазонах. Не исключаем, что локально курс американской валюты может вернуться к значениям середины апреля, однако стоит понимать, что активизация экспортеров сможет компенсировать подобные всплески", - прогнозирует эксперт банка.

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