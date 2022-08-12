Рубль днем дешевеет к доллару и подрастает к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке

Москва. 12 августа. Доллар США укрепляется, евро, напротив, немного дешевеет на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 60,93 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 25,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,38 руб./EUR1, подешевев на 23 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,81 копейки - до 61,58 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на дневных торгах, динамика основных валютных пар обусловлена укреплением доллара к евро на рынке Forex. Американская валюта корректируется вверх после падения в предыдущие дни, давление на доллар оказали опубликованные в среду статистические данные о динамике потребительских цен в США в июле, которые заставили участников рынка предположить, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет ужесточать денежно-кредитную политику менее агрессивными темпами.

Данные указали на замедление инфляции в Штатах в июле до 8,5% с 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет. Аналитики в среднем ожидали менее существенного замедления инфляции, до 8,7%.

Между тем ряд представителей руководства ФРС дали понять, что регулятор не планирует прекращать повышать ставку в ближайшей перспективе. Так, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли в интервью газете Financial Times сказала, что ФРС еще слишком рано "объявлять о победе" в борьбе с высокой инфляцией, несмотря на оптимистичные данные о динамике потребительских цен в Штатах в июле.

Ограничения на свободу движения капитала являются исключительно инструментом политики по поддержанию финансовой стабильности, по мере снижения рисков Банк России готов на дальнейшее смягчение валютных ограничений, говорится в проекте Основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ (ОНДКП), опубликованном в пятницу.

При этом Банк России учитывает тот факт, что часть ограничений на свободу движения капитала носит неэкономический и двусторонний характер. Соответственно, их смягчение возможно только на взаимной основе, указали в ЦБ.

ЦБ подчеркнул, что, несмотря на действие мер по контролю за движением капитала, курс рубля остается плавающим. В новых условиях его динамика определяется преимущественно балансом спроса импортеров на иностранную валюту и предложением иностранной валюты со стороны экспортеров.

Минфин РФ рассматривает возможность задействования в операциях бюджетного правила таких валют дружественных стран, как юань, рупии и турецкие лиры, что может вернуть правилу его контрциклическую функцию, говорится также в проекте ОНДКП.

Министр финансов РФ Антон Силуанов 29 июня на съезде РСПП сообщил, что работа над новой конфигурацией бюджетного правила (действие "старой" сейчас приостановлено) находится в активной фазе. При этом он отметил, что на курс рубля в условиях его избыточного укрепления Минфин предлагает влиять посредством нового правила, интервенции осуществлять через валюты "дружественных" стран.

ЦБ РФ по-прежнему оценивает долгосрочную номинальную нейтральную процентную ставку в 5-6% годовых, говорится также в проекте ОНДКП. "В настоящее время Банк России исходит из прежней оценки долгосрочной реальной нейтральной процентной ставки: 1-2%. При цели по инфляции вблизи 4% и инфляционных ожиданиях, закрепленных вблизи цели, это соответствует номинальной нейтральной процентной ставке 5-6% годовых", - отмечается в документе.

ЦБ подчеркивает, что оценка уровня долгосрочной нейтральной ставки в период структурной перестройки экономики связана с высокой неопределенностью. Банк России также отметил, что из-за изменившихся взаимосвязей с внешним миром его подходы к оценке нейтральной ставки изменились. В новых условиях нейтральная процентная ставка в большей степени определяется внутренними факторами, а внешние факторы (мировая нейтральная ставка, премия за риск) оказывают на нее опосредованное влияние, подчеркивает ЦБ.

В базовом сценарии ЦБ ожидает возвращения ключевой ставки к нейтральному уровню в 5-6% в 2025 году. Средняя ключевая ставка в 2022 году прогнозируется на уровне 10,5-10,8% годовых, в 2023 году - 6,5-8,5%, в 2024 году - 6-7%.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в июле 2022 года снизился на 0,2% по отношению к июню, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте. При этом индекс реального эффективного курса рубля к доллару уменьшился в прошлом месяцев на 3,3%, к евро - вырос на 0,7%.

В январе-июле 2022 года реальный эффективный курс рубля вырос на 42,2%, к доллару - на 39,8%, к евро - на 46,2%.

Номинальный курс рубля к инвалютам в июле вырос на 0,9%, к доллару снизился на 1,6, к евро поднялся на 1,7%. В январе-июле номинальный курс рубля увеличился к корзине валют на 38,4%, к доллару - на 26,9%, к евро - на 41,1%.

"ЦБ опубликовал обзор рисков финансовых рынков, в котором отмечается, что впервые за долгое время крупнейшими нетто-покупателями валюты во второй половине июля стали физические лица. Также в июле вырос спрос на валюту со стороны нерезидентов из стран, не относящихся к недружественным. Основным поставщиком валюты вновь стали экспортеры, тогда как потребителями выступили банки (в т.ч. приобретающие для импортеров), купившие валюты на сумму 319,6 млрд руб., и физические лица, купившие валюту на рекордную сумму 237,1 млрд руб. При этом в июле произошло снижение остатков на банковских счетах физических лиц в иностранной валюте на $3 млрд. Мы полагаем, что валюта приобреталась инвесторами и выводилась на зарубежные счета. В условиях геополитической напряженности и текущих рисках валют стран Запада ожидаем, что тренд может сохраниться и в августе. По мере восстановления импорта в страну осенью курс доллара может перейти в более комфортные для бюджета значения (выше отметки 65 руб./$1), в то же время активность инвесторов будет постепенно снижаться", - отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

"Тот факт, что в последние дни доллар тяготеет к уровню 61 рубль, может сигнализировать о надвигающемся восходящем прорыве, тем более что у рубля сейчас нет выраженных доводов в пользу существенного укрепления от текущих уровней. А вот предпосылки для смещения со временем в более низкий диапазон остаются в силе - в ожидании возобновления бюджетного правила, а также по мере наращивания импорта в сочетании с замедлением роста экспорта трейдеры уже не рассматривают агрессивные покупки, отдавая предпочтение краткосрочным спекулятивным сделкам. Если паре не удастся прорваться через отметку 61 руб./$1 в ближайшей перспективе, котировки останутся в прежнем коридоре, и чем дольше продолжается консолидация, тем более волатильным может оказаться выход из этой фазы", - говорит сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов в пятницу, однако все еще готовятся продемонстрировать самый существенный недельный рост за несколько месяцев.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 МСК в пятницу составляет $98,22 за баррель, что на 1,39% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $92,77 за баррель, что на 1,66% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Между тем за неделю цена Brent может продемонстрировать рост почти на 5%, WTI - более чем на 5%, согласно Trading Economics. Это станет самым существенным недельным подъемом примерно за четыре месяца.

Рынок в том числе оценивает сообщения о приостановке добычи на шести нефтегазовых месторождениях в Мексиканском заливе.

Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell (SPB: RDS.A) в связи с протечкой приостановила работу трубопроводов Mars и Amberjack, которые в общей сложности могут транспортировать до 500 тыс. баррелей нефти в сутки (б/с). В результате была приостановлена добыча на глубоководных платформах Mars, Ursa и Olympus, а также на месторождениях Chevron Corp. (SPB: CVX) Jack/St. Malo, Tahiti и Big Foot.

Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне повысило на 380 тыс. б/с, до 99,7 млн б/с, прогноз спроса на нефть в 2022 году, следует из ежемесячного отчета агентства. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире на 2,1 млн б/с относительно прошлого года.

Также агентство повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году до 101,8 млн б/с, при этом оценка роста потребления сохранилась на уровне 2,1 млн б/с.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного подросли в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок выросли на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 8,26% и 8,28% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 8,37% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 8,4% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 2 б.п. - до 8,46% годовых.