Инвесторам пока стоит воздержаться от покупок акций РусАла - ПСБ

Инвесторам пока стоит воздержаться от покупок акций "РусАла", считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"РусАл" представил финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2022 года. Выручка компании выросла на 31,3%, составив $7,1 vkhl, скорректированная EBITDA увеличилась до 1,8 млрд долл. Это стало возможным благодаря сохранению производства на уровне прошлого года и высоким ценам на алюминий, что позволило компенсировать снижение объёмов реализации. Чистая прибыль сократилась из-за увеличения налоговых отчислений", - указывает эксперт.

По мнению Головинова, компания провела большую работу, чтобы наладить стабильные поставки глинозёма из Китая, что позволило сохранить объём производства. Также, даже несмотря на беспрецедентные антироссийские санкции, объём продаж "РусАла" практически не изменился в сравнении с предыдущим годом.

"Эти факторы продемонстрировали устойчивость бизнес-модели компании. Однако опасения вызывает финансовое состояние компании в следующем году, когда будет принята новая дивидендная политика "Норникеля". Мы ожидаем, что на этом фоне доходы "РусАла" от инвестиций резко сократятся, что приведёт к сильному снижению денежных потоков. Это повлечёт за собой проблемы с модернизацией активов и увеличит необходимость в заёмном финансировании. Мы считаем, что на данный момент стоит воздержаться от покупок бумаг "РусАла". Ситуация может измениться уже осенью, когда будут появляться детали нового акционерного соглашения и возможного слияния с "Норникелем", - отмечает эксперт банка.

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