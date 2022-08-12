Акции Татнефти, Ozon и Группы Позитив будут интересны на следующей неделе - BCS Express

Акции "Татнефти", Ozon и "Группы Позитив" будут интересны на следующей неделе, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев.

15 августа пройдет заседание совета директоров Татнефти, на котором будет рассматриваться вопрос дивидендов за I полугодие 2022 г. "Учитывая высокие цены на нефть и устойчивое финансовое положение "Татнефти", возможности для выплаты дивидендов по итогам I полугодия есть, - считает эксперт. - Если ориентироваться на 50% от чистой прибыли по РСБУ за период, то дивиденды могут достичь около 32,7 руб. на акцию. Это соответствует 7,8% и 8,2% дивидендной доходности по обыкновенным и привилегированным бумагам соответственно. При этом нельзя полностью сбрасывать возможность отказа компании от выплат или, наоборот, роста payout ratio до 70-100%. В любом случае решение может стать сильным драйвером для динамики акций "Татнефти".

Акции "Татнефти" находятся в нисходящей тенденции с максимумов октября 2021г. Позитивное решение по дивидендам (50-100% прибыли), по мнению Пучкарева, может спровоцировать переоценку бумаг в сторону локальных максимумов около 460 руб. При отказе от выплат возможно падение к 365 руб. и ниже.

"Ozon намерен 17 августа опубликовать финансовые результаты за II квартал, - напоминает аналитик инвесткомпании. - Финансовый директор Ozon Игорь Герасимов отмечал, что компания планирует выйти на операционную безубыточность на горизонте 12 месяцев. Логично ожидать улучшения маржинальности Ozon уже по итогам II квартала. Акции Ozon отскочили от минимумов июня и находятся в локальном растущем тренде. Позитивный отчет мог бы стать драйвером для еще одного импульса роста и обновления вершин. Сценарий подъема актуален до слома поддержки на уровне 1160 руб.".

15 августа финансовые результаты по МСФО за I полугодие и II квартал 2022г представит "Группа Позитив". Показатели ожидаются сильными на волне роста спроса на услуги кибербезопасности, а также переориентации российских потребителей на отечественные IT-решения, подчеркивает Пучкарев. В фокусе динамика выручки, EBITDA, чистой прибыли, а также показатель FCF. Возможно, появятся новости по дивидендам.

Стратег BCS Express указывает, что с июля бумаги двигаются в крутом восходящем тренде, И к текущему моменту выглядят перекупленными. "Откат на этой неделе немного разгрузил осцилляторы, повышая вероятность начала очередной волны роста. Следующей целью подъема может стать исторический максимум на УРОВНЕ 1350 руб.", - отмечает Пучкарев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.