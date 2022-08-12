Инвесторам стоит продавать обыкновенные акции Сургутнефтегаза и покупать "префы" - BCS Express

Инвесторам стоит продавать обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" и покупать его "префы", отмечается в материале BCS Express.

"Мы полагаем, что привилегированные акции "Сургутнефтегаза" будут значительно опережать обыкновенные в случае существенного ослабления рубля по отношению к доллару США, который, по нашему мнению, может упасть с текущего уровня 60 до 70 руб./$1 и выше к концу года. Наш торговый план - покупка "префов" и продажа обыкновенный акций компании на одинаковый объем. Цель: рост "префов"на 15% против "обычки", - пишут аналитики инвесткомпании.

Потенциальная девальвация привела бы к значительному увеличению рыночных ожиданий чистой прибыли "Сургутнефтегаза" за год, полагают эксперты. Так, обменный курс на конец года ниже 65 означает, что очень большие убытки по валютным операциям будут отражены в "денежной кубышке", составляющей сейчас $52 млрд. Это подразумевает чистый убыток в итоге и минимальный дивиденд по префу, равный 0,82 руб., который аналитики ожидают по обыкновенным акциям. По ним уже много лет выплаты стабильны и ни к чему не привязаны.

"Однако ослабление курса рубля более 65 руб./$1 в паре с долларом начнет заметно улучшать чистую прибыль и ожидания в отношении дивидендов по "префам", - прогнозируют стратеги BCS Express. - По ним выплаты должны составлять 40% от прибыли на акцию, учитываемой в соответствии с РСБУ, даже если этот доход обусловлен прибылью и/или убытком от курсовой разницы. Если к концу 2022г доллар будет стоить, скажем, 70 руб./$1, то мы прогнозируем дивиденд на акцию для привилегированных бумаг на уровне около 3,4 руб. В то же время наши ожидания по дивидендам на обыкновенную акцию будут лишь немного увеличены по отношению к прошлому году, до 0,82 руб. При текущих рыночных ценах это означало бы, что дивидендная доходность "префов" составит около 12% по сравнению с 3% для обыкновенных акций, что, вероятно, приведет к значительному увеличению цены "префов" как в абсолютном выражении, так и по отношению к цене обыкновенных бумаг".

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