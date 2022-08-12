BCS Express открыл торговую идею: покупать акции VK с целью 500 руб

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции VK с целевой ценой 500 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: 420 руб., потенциальная доходность: 19%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперт инвесткомпании Павел Гаврилов указывает на следующие факторы привлекательности акций эмитента:

- На фоне новых экономических условий многие иностранные компании перестали работать в России или приостановили свою деятельность. Для VK здесь сразу 2 плюса: компания может сохранить рекламные доходы за счет доминирующего положения на рынке и сама стремится занять долю рынка ушедших компаний. С помощью новых приобретений компания повышает ценность собственной экосистемы, интерес к которой может лишь возрасти из-за отсутствия альтернативных сервисов.

- Помимо рекламного спроса, может вырасти интерес к EdTech сегменту, где компания предлагает обучение в различных направлениях, включая программирование. Специалисты данной отрасли крайне востребованы в РФ прямо сейчас. Многие игровые компании и платежные системы перестали обслуживать российских геймеров, у VK есть собственные решения для разных платформ. Текущая ситуация может повысить интерес как разработчиков, так и геймеров.

- С технической точки зрения после весеннего падения бумаги VK перешли в боковую консолидацию, из которой недавно начали выходить. С преодолением 425 руб. откроется дорога к 440-460 руб. На короткой дистанции бумаги могут не демонстрировать бурного роста на фоне рыночных рисков, даже допускается некоторое снижение. Такую волатильность следует учитывать.

По мнению Гаврилова, в качестве ключевых рисков выступают:

- Замедление темпов роста выручки и снижение рекламных доходов.

- Ухудшение общерыночного сентимента из-за геополитики.

- Негативные корпоративные новости.

- Открытым вопросом остается источник финансирования сделок M&A, так как у компании высокая долговая нагрузка.

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