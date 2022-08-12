Рынок акций РФ не демонстрирует утром яркой динамики на фоне противоречивых внешних факторов

Москва. 12 августа. Рынок акций РФ не демонстрирует в пятницу утром ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; колебания индексов Мосбиржи и РТС проходят в диапазоне "плюс-минус" 0,2%.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2135,37 пункта (+0,11%), индекс РТС - 1105,51 пункта (-0,07%); цены "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,1%.

Доллар США к этому моменту стоил 60,81 рубля, что на 0,14 рубля выше уровня закрытия предыдущего дня.

Подорожали расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,7%), обыкновенные акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%, "префы" выросли на 0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).

Во "втором эшелоне" выстрелили акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+19,2%).

Подешевели обыкновенные акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group Holding (-0,4%).

"Русал" в I полугодии увеличил EBITDA на 37% к аналогичному периоду 2021 года, до $1,8 млрд, рентабельность по этому показателю составила 25,3% против 24,1% годом ранее. Результат практически совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" (среднерыночный прогноз по EBITDA составлял $1,815 млрд, + 38% г/г). Выручка компании составила $7,153 млрд, увеличившись на 31% (также на уровне прогноза). Чистая прибыль "Русала" уменьшилась на 17% год к году, до $1,68 млрд. Свободный денежный поток от операционной деятельности оказался отрицательным и составил минус $958 млн (против $666 млн годом ранее), что было вызвано увеличением оборотного капитала. Чистый долг компании на конец отчетного периода составил $5,87 млрд по сравнению с $4,75 млрд по итогам 2021 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций в начале торгов 12 августа демонстрирует смешанную динамику "голубых фишек" на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики в четверг, инвесторы оценивали квартальные отчетности и макроэкономические данные. Как стало известно из отчета министерства труда, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 14 тыс. и достигло 262 тыс. человек. Аналитики в среднем ожидали, что показатель составит 264,4 тыс. Тем временем цены производителей в США (индекс PPI) в июле выросли на 9,8% в годовом выражении и снизились на 0,5% относительно июня. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 10,4%, второго - на 0,2%. Менее волатильный индикатор без учета цен продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце поднялся на 0,2% относительно июня и на 7,6% в годовом выражении. Эксперты ожидали роста показателей на 0,4% и на 7,6% соответственно.

Поддержку американскому рынку по-прежнему оказывали обнародованные 10 августа данные, указавшие на замедление инфляции в Штатах в июле до 8,5% с 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет. Аналитики в среднем ожидали менее существенного замедления инфляции, до 8,7%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в пятницу. Вместе с тем европейские фондовые площадки в начале торгов 12 августа умеренно подрастают в пределах 0,5-0,8%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет почти 0,5%, что говорит о вероятном улучшении ситуации на фондовых биржах США в конце недели.

В свою очередь цены на нефть в ходе торговой сессии в пятницу колеблются вблизи уровней предыдущего закрытия после уверенного роста накануне. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 мск в пятницу составила $99,94 за баррель, что на 0,34% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты выросли в цене на 2,2%, до $99,60 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $94,42 за баррель, что всего на 0,08% больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов выросла на 2,62%, до $94,34 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне повысило на 380 тыс. б/с, до 99,7 млн б/с, прогноз спроса на нефть в 2022 году, следует из ежемесячного отчета агентства. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире на 2,1 млн б/с относительно прошлого года. Также агентство повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году до 101,8 млн б/с, при этом оценка роста потребления сохранилась на уровне 2,1 млн б/с. Мировые поставки нефти в июле достигли постпандемийного максимума на фоне увеличения добычи странами ОПЕК+, а также значительного восстановления индустрии после техобслуживания в ряде регионов, следует из отчета МЭА.

Тем временем ОПЕК в собственном ежемесячном отчете понизила прогноз роста спроса на нефть в текущем году на 0,3 млн баррелей в сутки - до 3,1 млн б/с из-за некоторых региональных изменений. Таким образом, в 2022 году, по оценке организации, потребление нефти составит 100,03 млн б/с, а не 100,3 млн б/с, как ожидалось ранее. ОПЕК по-прежнему считает, что этот прогноз предполагает "здоровый" спрос на энергоресурс, отмечается в сообщении.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, ситуация на глобальных рынках в пятницу утром оценивается как смешанная. Ключевые азиатские индексы в слабом плюсе, за исключением Китая. Фьючерсы на американские индексы подрастают, а цены на товарных рынках колеблются вблизи уровней закрытия предыдущего дня. Ввиду приближения к окончанию сезона корпоративной отчетности в США, а также усиления опасений относительно приближающейся рецессии в американской экономике негативные настроения могут вновь начать преобладать среди инвесторов, что приведет к активизации распродаж на рынках уже сегодня. В четверг индекс МосБиржи снизился на 0,9%, прервав трехдневный рост из-за снижения ключевых "фишек". Спрос на российском рынке продолжает оставаться сегментированным. Несмотря на высокие цены на нефть, техническая картина по индексу МосБиржи складывается неблагоприятно, чему также способствуют опасения относительно стартующей со следующей недели автоматической конвертации депозитарных расписок в акции, что может усилить навес предложения на рынке.

Как отмечает аналитик компании "Велес Капитал" Елена Кожухова, "внешний фон для российского рынка на утро пятницы сложился неоднозначным. Торги на фондовых биржах США в четверг, после роста в начале дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,6%. Снижение в рамках коррекции возглавлял высокотехнологичный Nasdaq. На рынок пришла фиксация прибыли, несмотря на данные о снижении индекса цен производителей в июле по сравнению с июнем на 0,5% и замедление его роста с 11,3% до 9,8% в годовом исчислении. Инвесторы начинают осознавать, что даже при ослаблении инфляции значительного повышения процентных ставок в сентябре не избежать, но все же американский рынок придерживается среднесрочного восходящего тренда. На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Индексы МосБиржи и РТС накануне, вслед за ростом в течение дня, упали на 0,8-1,1%, отступив от сопротивлений 2160 и 1130 пунктов соответственно. Рынок не демонстрирует склонности к возобновлению уверенного повышения в связи с неопределенностью дальнейших перспектив и возможным скорым приходом нерезидентов из дружественных стран".

"В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет значительных изменений в связи с неоднозначным внешним фоном и отсутствием внутренних драйверов движения. Инвесторы будут оценивать отчетность просевшего накануне "Русала", ждать комментариев ЦБ РФ по денежно-кредитной политике, а также новых макроэкономических данных из Европы и США. Неделя может завершиться без значительных изменений основных индексов, при этом потенциал краткосрочного роста сохраняют цены на нефть", - полагает Кожухова.

"Вчера локальные фондовые индексы сменили свой существенный утренний прирост на довольно глубокую вечернюю просадку. Их переменчивая динамика была обусловлена неоднозначным сочетанием состояния внешнего фона и внутренних технических факторов. Вечерние распродажи в акциях российских компаний выглядели нелогичными, поскольку они состоялись попреки явному улучшению настроений на нефтяном рынке. Вместе с тем, коррекционный откат индексов МосБиржи и РТС стал вполне закономерным после их существенного трехдневного подъема. С технической же точки зрения мы наблюдаем вероятное начало консолидации индекса МосБиржи в средней части его полуторамесячного диапазона 2020-2270 пунктов. Ближайшей точкой притяжения для указанного индекса на какое-то время способен стать "круглый" уровень 2150 пунктов. Таким образом, после открытия со сдержанным изменением индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона и сложившиеся технические факторы", - считает старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 6,01 млрд рублей (из них 1,22 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома", 1,1 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка и 302,04 млн рублей на бумаги Polymetal).