Вероятен выход доллара из августовской консолидации к отметке 65 руб./$1 - BCS Express

Вероятен выход доллара из августовской консолидации к отметке 65 руб./$1, отмечается в комментарии BCS Express.

"Оцениваем пониженную изменчивость курса рубль/доллар в качестве временного явления. О нормативной фиксации рубля и отходе от плавающего валютного курса речи не идет. Тем не менее процесс девалютизации развивается - токсичные валюты облагаются комиссиями кредитных организаций, отмечается резкое снижение доли валютных депозитов в структуре банковских вкладов (10,9% на июль против 19,3% на 1 марта). Данный фактор сдерживает спрос на инвалюту", - пишет эксперт инвесткомпании Михаил Зельцер.

Однако, с другой стороны, уже есть сигналы замедления темпа роста экспорта и наращения импортных поставок, и последнее требует ресурсов в инвалюте, подчеркивает аналитик. Также, по его мнению, не стоит забывать про вероятность перезапуска бюджетного правила с акцентом на валюты дружественных стран. Наконец, есть и монетарный драйвер, что призван сдерживать укрепление рубля - цикл ЦБ по ставке продолжается на фоне ускорившейся дефляции, и, вероятно, на заседании регулятора 16 сентября стоимость фондирования окажется ниже 8%.

"По совокупности факторов выход из августовской консолидации ожидается вверх по инвалютам, готовность к сильному ценовому движению высокая, - резюмирует стратег BCS Express. - Для доллара значимым уровнем выступает планка на 61 с потенциалом импульсного движения к 65 руб./$1. Стоять против хода может быть достаточно опасно. Но, если и участвовать в процессе восстановления валют, эффективнее с точки зрения пониженных геополитических рисков будет работать в китайском юане или или гонконгском долларе".

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