Рубль немного снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти

Москва. 12 августа. Доллар США и евро немного подрастают на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль понижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,65-60,84 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,8175 руб./$1 (+14,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 62,6625 руб./EUR1 (+5 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 10,36 коп. к уровню закрытия 11 августа, до 61,65 рубля.

Доллар при этом оказался на 19,46 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 14,69 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка дешевеет к доллару и евро на старте последних торгов недели на фоне небольшого снижения цен на нефть. Торги проходят при сниженной активности из-за сезона отпусков и отсутствия важных новостных поводов.

Физлица в июле стали одними из крупнейших покупателей валюты, нарастив объем покупок со 176,1 млрд рублей в июне до 237,1 млрд рублей в июле (в рублевом эквиваленте), что стало рекордным объемом нетто-покупок для данной категории участников, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном в четверг на сайте ЦБ РФ.

"При этом в июле произошло снижение остатков на банковских счетах физических лиц в иностранной валюте на $3 млрд", - подчеркивается в обзоре.

Основными продавцами на вторичных биржевых торгах ОФЗ в июле выступали системно значимые кредитные организации и прочие банки, основные покупки наблюдались со стороны некредитных финансовых организаций (НФО), повышенный спрос на ОФЗ был со стороны физических лиц во второй половине месяца, кроме того, сообщается в обзоре ЦБ.

Так, объем продажи ОФЗ системно значимыми банками в июле составил 56,9 млрд рублей, другими банками - 11,3 млрд рублей. Покупки НФО за счет собственных средств составили 33,5 млрд рублей, в рамках доверительного управления - 14,3 млрд рублей. Покупки со стороны физлиц составили 17,6 млрд рублей.

Цены на нефть опускаются в ходе торговой сессии в пятницу после уверенного роста по итогам предыдущих торгов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК в пятницу составляет $99,58 за баррель, что на 0,02% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $94,21 за баррель, что на 0,14% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Зза неделю цена Brent может продемонстрировать рост почти на 5%, WTI - более чем на 5%, согласно Trading Economics.

Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне повысило на 380 тыс. б/с, до 99,7 млн б/с, прогноз спроса на нефть в 2022 году, следует из ежемесячного отчета агентства. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире на 2,1 млн б/с относительно прошлого года.

Также агентство повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году до 101,8 млн б/с, при этом оценка роста потребления сохранилась на уровне 2,1 млн б/с.

Мировые поставки нефти в июле достигли постпандемийного максимума на фоне увеличения добычи странами ОПЕК+, а также значительного восстановления индустрии после техобслуживания в ряде регионов, следует из отчета МЭА.