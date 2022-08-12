.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent - $99,11 за баррель
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ во 2-м квартале снизился на 4% - Росстат
Российская экономика во 2-м квартале в годовом выражении снизилась на 4% после роста на 3,5% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные совпали с прогнозом Минэкономразвития.
 
В 2025 году экономика РФ вернется к потенциальным темпам роста в 1,5–2,5% - ЦБ
ЦБ РФ оставил без изменений прогноз по динамике основных экономических показателей в РФ в 2022-2024 гг., в 2025 году банк прогнозирует возврат экономики РФ к потенциальным темпам роста. "В 2024 году восстановительный рост будет продолжаться,...
 
Вопрос с замороженными активами в ПИФах не решить без изменения закона
Концепцию Банка России, которая должна решить проблему с заблокированными иностранными бумагами в паевых инвестфондах (ПИФ), не удастся воплотить в жизнь без изменений в законодательство, как это изначально намеревался делать регулятор, выяснили...
 
Упрощен механизм пересмотра цен строительных госконтрактов
Правительство расширило возможности применения механизма пересмотра цен госконтрактов, который был введен ранее из-за резкого удорожания стройматериалов, пишет "Коммерсант". Об упрощении порядка пересмотра цен строительных госконтрактов в 2022...
 
12 августа 2022 года 09:40

Brent - $99,11 за баррель

Рынок акций США в четверг закрылся без единой динамики на статданных и корпоративной отчетности. Рынок акций Японии растет после выходного, материковый Китай и Австралия в минусе. Цены на нефть снижаются, но готовятся показать уверенный недельный рост, Brent - $99,11 за баррель.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики в четверг, инвесторы оценивали квартальные отчетности и макроэкономические данные.

Как стало известно из отчета министерства труда, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 14 тыс. и достигло 262 тыс. человек. Аналитики в среднем ожидали, что показатель составит 264,4 тыс., сообщает агентство Bloomberg.

Тем временем цены производителей в США (индекс PPI) в июле выросли на 9,8% в годовом выражении и снизились на 0,5% относительно июня. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 10,4%, второго - на 0,2%.

Менее волатильный индикатор без учета цен продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце поднялся на 0,2% относительно июня и на 7,6% в годовом выражении. Эксперты ожидали роста показателей на 0,4% и на 7,6% соответственно.

Поддержку рынку по-прежнему оказывали обнародованные 10 августа данные, указавшие на замедление инфляции в Штатах в июле до 8,5% с 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет. Аналитики в среднем ожидали менее существенного замедления инфляции, до 8,7%.

"Инвесторы явно находятся в приподнятом настроении после данных об инфляции, что ощущается на всех рынках", - отметил старший аналитик Oanda Крейг Эрлам.

Рыночная стоимость Walt Disney Co. (SPB: DIS) подскочила по итогам торгов на 4,8%, став лидером роста в индексе Dow Jones после того, как крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа привлекла в стриминговый сервис Disney+ больше, чем ожидалось, подписчиков в третьем финансовом квартале. Общее число стриминговых клиентов (включая сервисы ESPN+ и Hulu) достигло 221 млн. Таким образом, Disney обогнала основного конкурента Netflix, который завершил июнь с 210,67 млн подписчиков, отмечает MarketWatch.

Акции американского разработчика маркетингового программного обеспечения AppLovin Corp. подешевели на 14% после того, как компания отчиталась о результатах за второй квартал и ухудшила годовой прогноз.

US Foods Holding (SPB: USFD), один из крупнейших производителей продуктов питания в США, увеличил чистую прибыль и выручку в минувшем финквартале, причем выручка превысила ожидания аналитиков. Цена бумаг компании увеличилась на 0,7%.

Стоимость акций iStar Inc., работающей в сфере недвижимости, упала на 8,2% на новости о слиянии с конкурирующей Safehold Inc. В рамках сделки стоимость iStar была оценена на уровне $1,57 млрд. Бумаги Safehold подорожали на 4,2%.

Капитализация Cardinal Health (SPB: CAH) выросла на 5,2%, хотя один из ведущих американских дистрибьютеров лекарственных препаратов в прошлом финквартале получил скорректированную прибыль ниже прогноза рынка.

Значение Dow Jones Industrial Average повысилось на 0,08% - до 33336,67 пункта.

В числе лидеров роста в индикаторе, помимо Walt Disney, оказались акции Chevron Corp. (SPB: CVX) (+2,5%), Travelers Cos. (SPB: TRV) Inc. и Dow Inc. (SPB: DOW) (+2,3%). Лидерами снижения в индексе стали бумаги Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-1%), Amgen (SPB: AMGN) Inc. (-1,5%) и Johnson & Johnson (SPB: JNJ) (-2%).

Standard & Poor''s 500 снизился на 0,07% - до 4207,31 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 0,58% и составил 12779,91 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в пятницу.

Экономика Малайзии во втором квартале выросла на 8,9% относительно аналогичного периода прошлого года и на 5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 6,3% в годовом выражении, сообщает Dow Jones. ЦБ страны заявил, что повышение ВВП поддерживается внутренним спросом, также этому способствовало открытие границ.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:23 МСК увеличился на 2,5% после выходного дня в четверг, когда рынки Азии зафиксировали существенный подъем.

Дорожают акции интернет-компании Rakuten Group Inc. (+7,5%), производителей металлов Pacific Metals Co. (+7,3%) и Japan Steel Works (+5,9%), выпускающей роботов Fanuc (+5,3%).

Цена бумаг Softbank Group выросла на 5,8% на новостях о том, что инвестиционно-технологическая компания планирует продать крупный пакет акций китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding. В результате Softbank получит около 4,6 трлн иен ($34,58 млрд).

Стоимость акций Mitsui & Co. поднялась на 2,7% после того, как компания объявила о намерении продать Stanmore Resources Ltd. за $380 млн 20%-ную долю в австралийском бизнесе по производству коксующегося угля. Stanmore уже владеет 80% в этом проекте.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 МСК снизился на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%.

Котировки акций Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) снижаются на 1% на торгах в Шанхае. Чистая прибыль производителя полупроводников во втором квартале сократилась до $514,3 млн по сравнению с $687,8 млн за тот же период годом ранее. Между тем выручка достигла $1,9 млрд против $1,34 млрд, что превзошло ожидания экспертов.

В число лидеров повышения котировок на Гонконгской фондовой бирже входят акции производителя спортивных товаров Li Ning Co. (+4,8%), алюминиевой China Hongqiao Group Ltd. (+4,1%), выпускающей полупроводники Sunny Optical Technology Group Co. (+2,7%), нефтяных CNOOC (+2,5%) и Sinopec (+1,9%).

Кроме того, дорожают бумаги интернет-ритейлеров Alibaba Group Holding Ltd. (+1,1%) и JD.com (+0,5%), производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (+0,8%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 МСК поднялся менее чем на 0,1%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. подорожали на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor на - 1,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,7%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компаний мира BHP снизилась на 0,7%.

Бумаги Insurance Australia Group подорожали на 0,3%. Страховщик за финансовый год, который закончился в июне, получил чистую прибыль в размере 347 млн австралийских долларов ($246,6 млн) по сравнению с чистым убытком в 427 млн долларов годом ранее.

Цены на нефть опускаются в ходе торговой сессии в пятницу после уверенного роста по итогам предыдущих торгов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск в пятницу составляет $99,11 за баррель, что на $0,49 (0,49%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты выросли в цене на $2,2 (2,2%), до $99,60 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $93,81 за баррель, что на $0,53 (0,56%) меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов выросла на $2,41 (2,62%), до $94,34 за баррель.

Между тем за неделю цена Brent может продемонстрировать рост почти на 5%, WTI - более чем на 5%, согласно Trading Economics.

Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне повысило на 380 тыс. б/с, до 99,7 млн б/с, прогноз спроса на нефть в 2022 году, следует из ежемесячного отчета агентства. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире на 2,1 млн б/с относительно прошлого года.

Также агентство повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году до 101,8 млн б/с, при этом оценка роста потребления сохранилась на уровне 2,1 млн б/с.

Мировые поставки нефти в июле достигли постпандемийного максимума на фоне увеличения добычи странами ОПЕК+, а также значительного восстановления индустрии после техобслуживания в ряде регионов, следует из отчета МЭА.

Тем временем ОПЕК в собственном ежемесячном отчете понизила прогноз роста спроса на нефть в текущем году на 0,3 млн баррелей в сутки - до 3,1 млн б/с из-за некоторых региональных изменений. Таким образом в 2022 году, по оценке организации, потребление нефти составит 100,03 млн б/с, а не 100,3 млн б/с, как ожидалось ранее. ОПЕК по-прежнему считает, что этот прогноз предполагает "здоровый" спрос на энергоресурс, отмечается в сообщении.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 августа 2022 года 19:45
Рынок акций РФ закрылся в пятницу ростом индексов на 0,7-0,9% благодаря внешнему позитиву
Москва. 12 августа. Рынок акций РФ закрылся в пятницу ростом основных фондовых индексов на 0,7-1% на позитивных сигналах, поступавших с мировых фондовых площадок; активность покупателей сдерживалась падающей нефтью.    читать дальше
.
12 августа 2022 года 19:34
Рубль немного подрос к доллару и евро перед выходными днями и при низкой активности рынка
Москва. 12 августа. Доллар США и евро немного подешевели на "Московской бирже" по итогам торгов пятницы, рубль подрос к бивалютной корзине перед выходными днями и при низкой активности рынка.    читать дальше
.
12 августа 2022 года 19:27
Котировки евробондов РФ демонстрировали смешанную динамику на неделе вслед за аналогичными колебаниями цен UST
Москва. 12 августа. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали смешанную динамику на этой неделе вслед за аналогичными колебаниями на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). Поддержку российским государственным евробондам продолжали оказывать высокие цены на энергоносители, отсутствие значимых сообщений на санкционную тематику, а также позитивные настроения на мировых рынках после выхода данных о замедлении темпов роста инфляции в США.    читать дальше
.
12 августа 2022 года 19:01
Снижение ВВП России по итогам 2022г может составить менее 4% - Банк "Открытие"
Снижение ВВП России по итогам 2022г может составить менее 4%, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Снижение ВВП в России по итогам 2022г может составить чуть менее 4%, что существенно ниже первоначальных оценок - от -8 до...    читать дальше
.
12 августа 2022 года 18:43
Пара доллар-рубль может перейти в диапазон 58-60 руб./$1 на следующей неделе - ПСБ
Пара доллар-рубль может перейти в диапазон 58-60 руб./$1 на следующей неделе, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Пара доллар-рубль на следующей неделе может перейти в диапазон 58-60 руб./$1 на фоне активизации экспортеров на рынке в преддверии налогового периода. Осенью пара...    читать дальше
.
12 августа 2022 года 18:16
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Baker Hughes с целью $29
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Baker Hughes Co. с целью $29 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. На взгляд директора аналитического департамента Freedom Finance Global Вадима Меркулова, акции Baker Hughes имеют неплохой потенциал роста на горизонте года по...    читать дальше
.
12 августа 2022 года 17:47
Инвесторам пока стоит воздержаться от покупок акций РусАла - ПСБ
Инвесторам пока стоит воздержаться от покупок акций "РусАла", считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "РусАл" представил финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2022 года. Выручка компании выросла на 31,3%, составив $7,1 vkhl, скорректированная EBITDA увеличилась до 1,8 млрд...    читать дальше
.
12 августа 2022 года 17:08
Скачок котировок акций РусГидро может оказаться временным - "Велес Капитал"
Скачок котировок акций "РусГидро" может оказаться временным, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "Наибольший рост в пятницу показывали бумаги "РусГидро", поддержку им оказали новости о намерении "РусАла" продолжить наращивание доли в компании. C технической точки...    читать дальше
.
12 августа 2022 года 16:40
Акции Татнефти, Ozon и Группы Позитив будут интересны на следующей неделе - BCS Express
Акции "Татнефти", Ozon и "Группы Позитив" будут интересны на следующей неделе, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев. 15 августа пройдет заседание совета директоров Татнефти, на котором будет рассматриваться вопрос дивидендов за I полугодие 2022 г. "Учитывая высокие цены на нефть и...    читать дальше
.
12 августа 2022 года 16:06
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Bath & Body Works с целью $45
"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции Bath & Body Works с целью $45 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,6%, стоп-приказ: $35, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания отчитается о финансовых результатах...    читать дальше
.
12 августа 2022 года 15:45
Рубль днем дешевеет к доллару и подрастает к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке
Москва. 12 августа. Доллар США укрепляется, евро, напротив, немного дешевеет на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.    читать дальше
.
12 августа 2022 года 15:42
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Газпрома с целью 155 руб
"Финам" открыл торговую идею: "продавать акции "Газпрома" с целью 155 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: 184 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что в данный...    читать дальше
.
12 августа 2022 года 15:10
Золото остается в боковом тренде, несмотря на снижение инфляции в США - Sber CIB
Золото остается в боковом тренде, несмотря на снижение инфляции в США, говорится в комментарии Sber CIB. "Благоприятная статистика в США дает основания надеяться, что на заседании в сентябре ФРС поднимет ставку меньше, чем на 75 б. п. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли также полагаем, что...    читать дальше
.
12 августа 2022 года 14:46
Инвесторам стоит продавать обыкновенные акции Сургутнефтегаза и покупать "префы" - BCS Express
Инвесторам стоит продавать обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" и покупать его "префы", отмечается в материале BCS Express. "Мы полагаем, что привилегированные акции "Сургутнефтегаза" будут значительно опережать обыкновенные в случае существенного ослабления рубля по отношению к доллару США,...    читать дальше
.
12 августа 2022 года 14:07
Сектор черной металлургии находится в глубоком кризисе - "Велес Капитал"
Сектор черной металлургии сейчас находится в глубоком кризисе, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Василий Данилов. "Даже в соответствии с базовым сценарием проекта "Стратегии 2030" выплавка стали в стране вернется на докризисный уровень лишь через 9 лет, - указывает эксперт....    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.