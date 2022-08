Рынок акций США в четверг закрылся без единой динамики на статданных и корпоративной отчетности. Рынок акций Японии растет после выходного, материковый Китай и Австралия в минусе. Цены на нефть снижаются, но готовятся показать уверенный недельный рост, Brent - $99,11 за баррель.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики в четверг, инвесторы оценивали квартальные отчетности и макроэкономические данные.

Как стало известно из отчета министерства труда, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 14 тыс. и достигло 262 тыс. человек. Аналитики в среднем ожидали, что показатель составит 264,4 тыс., сообщает агентство Bloomberg.

Тем временем цены производителей в США (индекс PPI) в июле выросли на 9,8% в годовом выражении и снизились на 0,5% относительно июня. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 10,4%, второго - на 0,2%.

Менее волатильный индикатор без учета цен продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце поднялся на 0,2% относительно июня и на 7,6% в годовом выражении. Эксперты ожидали роста показателей на 0,4% и на 7,6% соответственно.

Поддержку рынку по-прежнему оказывали обнародованные 10 августа данные, указавшие на замедление инфляции в Штатах в июле до 8,5% с 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет. Аналитики в среднем ожидали менее существенного замедления инфляции, до 8,7%.

"Инвесторы явно находятся в приподнятом настроении после данных об инфляции, что ощущается на всех рынках", - отметил старший аналитик Oanda Крейг Эрлам.

Рыночная стоимость Walt Disney Co. (SPB: DIS) подскочила по итогам торгов на 4,8%, став лидером роста в индексе Dow Jones после того, как крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа привлекла в стриминговый сервис Disney+ больше, чем ожидалось, подписчиков в третьем финансовом квартале. Общее число стриминговых клиентов (включая сервисы ESPN+ и Hulu) достигло 221 млн. Таким образом, Disney обогнала основного конкурента Netflix, который завершил июнь с 210,67 млн подписчиков, отмечает MarketWatch.

Акции американского разработчика маркетингового программного обеспечения AppLovin Corp. подешевели на 14% после того, как компания отчиталась о результатах за второй квартал и ухудшила годовой прогноз.

US Foods Holding (SPB: USFD), один из крупнейших производителей продуктов питания в США, увеличил чистую прибыль и выручку в минувшем финквартале, причем выручка превысила ожидания аналитиков. Цена бумаг компании увеличилась на 0,7%.

Стоимость акций iStar Inc., работающей в сфере недвижимости, упала на 8,2% на новости о слиянии с конкурирующей Safehold Inc. В рамках сделки стоимость iStar была оценена на уровне $1,57 млрд. Бумаги Safehold подорожали на 4,2%.

Капитализация Cardinal Health (SPB: CAH) выросла на 5,2%, хотя один из ведущих американских дистрибьютеров лекарственных препаратов в прошлом финквартале получил скорректированную прибыль ниже прогноза рынка.

Значение Dow Jones Industrial Average повысилось на 0,08% - до 33336,67 пункта.

В числе лидеров роста в индикаторе, помимо Walt Disney, оказались акции Chevron Corp. (SPB: CVX) (+2,5%), Travelers Cos. (SPB: TRV) Inc. и Dow Inc. (SPB: DOW) (+2,3%). Лидерами снижения в индексе стали бумаги Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-1%), Amgen (SPB: AMGN) Inc. (-1,5%) и Johnson & Johnson (SPB: JNJ) (-2%).

Standard & Poor''s 500 снизился на 0,07% - до 4207,31 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 0,58% и составил 12779,91 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в пятницу.

Экономика Малайзии во втором квартале выросла на 8,9% относительно аналогичного периода прошлого года и на 5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 6,3% в годовом выражении, сообщает Dow Jones. ЦБ страны заявил, что повышение ВВП поддерживается внутренним спросом, также этому способствовало открытие границ.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:23 МСК увеличился на 2,5% после выходного дня в четверг, когда рынки Азии зафиксировали существенный подъем.

Дорожают акции интернет-компании Rakuten Group Inc. (+7,5%), производителей металлов Pacific Metals Co. (+7,3%) и Japan Steel Works (+5,9%), выпускающей роботов Fanuc (+5,3%).

Цена бумаг Softbank Group выросла на 5,8% на новостях о том, что инвестиционно-технологическая компания планирует продать крупный пакет акций китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding. В результате Softbank получит около 4,6 трлн иен ($34,58 млрд).

Стоимость акций Mitsui & Co. поднялась на 2,7% после того, как компания объявила о намерении продать Stanmore Resources Ltd. за $380 млн 20%-ную долю в австралийском бизнесе по производству коксующегося угля. Stanmore уже владеет 80% в этом проекте.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 МСК снизился на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%.

Котировки акций Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) снижаются на 1% на торгах в Шанхае. Чистая прибыль производителя полупроводников во втором квартале сократилась до $514,3 млн по сравнению с $687,8 млн за тот же период годом ранее. Между тем выручка достигла $1,9 млрд против $1,34 млрд, что превзошло ожидания экспертов.

В число лидеров повышения котировок на Гонконгской фондовой бирже входят акции производителя спортивных товаров Li Ning Co. (+4,8%), алюминиевой China Hongqiao Group Ltd. (+4,1%), выпускающей полупроводники Sunny Optical Technology Group Co. (+2,7%), нефтяных CNOOC (+2,5%) и Sinopec (+1,9%).

Кроме того, дорожают бумаги интернет-ритейлеров Alibaba Group Holding Ltd. (+1,1%) и JD.com (+0,5%), производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (+0,8%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 МСК поднялся менее чем на 0,1%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. подорожали на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor на - 1,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,7%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компаний мира BHP снизилась на 0,7%.

Бумаги Insurance Australia Group подорожали на 0,3%. Страховщик за финансовый год, который закончился в июне, получил чистую прибыль в размере 347 млн австралийских долларов ($246,6 млн) по сравнению с чистым убытком в 427 млн долларов годом ранее.

Цены на нефть опускаются в ходе торговой сессии в пятницу после уверенного роста по итогам предыдущих торгов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск в пятницу составляет $99,11 за баррель, что на $0,49 (0,49%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты выросли в цене на $2,2 (2,2%), до $99,60 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $93,81 за баррель, что на $0,53 (0,56%) меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов выросла на $2,41 (2,62%), до $94,34 за баррель.

Между тем за неделю цена Brent может продемонстрировать рост почти на 5%, WTI - более чем на 5%, согласно Trading Economics.

Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне повысило на 380 тыс. б/с, до 99,7 млн б/с, прогноз спроса на нефть в 2022 году, следует из ежемесячного отчета агентства. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире на 2,1 млн б/с относительно прошлого года.

Также агентство повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году до 101,8 млн б/с, при этом оценка роста потребления сохранилась на уровне 2,1 млн б/с.

Мировые поставки нефти в июле достигли постпандемийного максимума на фоне увеличения добычи странами ОПЕК+, а также значительного восстановления индустрии после техобслуживания в ряде регионов, следует из отчета МЭА.

Тем временем ОПЕК в собственном ежемесячном отчете понизила прогноз роста спроса на нефть в текущем году на 0,3 млн баррелей в сутки - до 3,1 млн б/с из-за некоторых региональных изменений. Таким образом в 2022 году, по оценке организации, потребление нефти составит 100,03 млн б/с, а не 100,3 млн б/с, как ожидалось ранее. ОПЕК по-прежнему считает, что этот прогноз предполагает "здоровый" спрос на энергоресурс, отмечается в сообщении.