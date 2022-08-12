Актуальный торговый диапазон по паре рубль/доллар - 59-61 руб./$1 - ПСБ

Актуальный торговый диапазон по паре рубль/доллар на пятницу - 59-61 руб./$1, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Пара доллар-рубль завершила торги в четверг без заметных изменений около отметки 60,6 руб./$1.

Торги американской валютой с расчетами "завтра" проходили без явных изменений, при этом показатель 10-дневной волатильности продолжил снижаться, а торговая активность осталась на значениях позапрошлого дня. Стоит отметить, что на рынке образовался паритет между спросом и предложением, несмотря на восстановление нефтяных котировок. Аналогичная динамика пары доллар-рубль наблюдалась и на иностранных рынках FOREX".

На внешних рынках доллар к корзине валют развитых рынков также "завис" в ожидании новых драйверов к развитию направленной динамики, подчеркивает аналитик и считает, что подобная ситуация может сохраниться вплоть до сентябрьского заседания ФРС.

"По нашим оценкам, сегодня не наблюдается явных сигналов для выхода пары доллар-рубль из боковика. Считаем актуальным диапазон 59-61 руб./$1. Стоит отметить, что окончание консолидации может прийтись на следующую неделю по мере активизации экспортеров перед налоговыми выплатами", - прогнозирует Жильников.

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