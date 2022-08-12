Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых внешних факторов

Москва. 12 августа. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамки на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также отсутствия новых сообщений на санкционную тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы не показали единой динамики в четверг, инвесторы оценивали квартальные отчетности и макроэкономические данные. Как стало известно из отчета министерства труда, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 14 тыс. и достигло 262 тыс. человек. Аналитики в среднем ожидали, что показатель составит 264,4 тыс. Тем временем цены производителей в США (индекс PPI) в июле выросли на 9,8% в годовом выражении и снизились на 0,5% относительно июня. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 10,4%, второго - на 0,2%. Менее волатильный индикатор без учета цен продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце поднялся на 0,2% относительно июня и на 7,6% в годовом выражении. Эксперты ожидали роста показателей на 0,4% и на 7,6% соответственно.

Поддержку американскому рынку по-прежнему оказывали обнародованные 10 августа данные, указавшие на замедление инфляции в Штатах в июле до 8,5% с 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет. Аналитики в среднем ожидали менее существенного замедления инфляции, до 8,7%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в пятницу. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,54% после выходного дня в четверг, когда рынки Азии зафиксировали существенный подъем. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 МСК снизился на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 МСК поднялся менее чем на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,7%.

В свою очередь цены на нефть плавно опускаются в ходе торговой сессии в пятницу после уверенного роста по итогам предыдущих торгов. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск в пятницу составила $99,25 за баррель, что на 0,35% ниже закрытия предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты выросли в цене на 2,2%, до $99,60 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $93,91 за баррель, что на 0,46% меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов выросла на 2,62%, до $94,34 за баррель. Между тем за неделю цена Brent может продемонстрировать рост почти на 5%, WTI - более чем на 5%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне повысило на 380 тыс. б/с, до 99,7 млн б/с, прогноз спроса на нефть в 2022 году, следует из ежемесячного отчета агентства. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире на 2,1 млн б/с относительно прошлого года. Также агентство повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году до 101,8 млн б/с, при этом оценка роста потребления сохранилась на уровне 2,1 млн б/с. Мировые поставки нефти в июле достигли постпандемийного максимума на фоне увеличения добычи странами ОПЕК+, а также значительного восстановления индустрии после техобслуживания в ряде регионов, следует из отчета МЭА.

Тем временем ОПЕК в собственном ежемесячном отчете понизила прогноз роста спроса на нефть в текущем году на 0,3 млн баррелей в сутки - до 3,1 млн б/с из-за некоторых региональных изменений. Таким образом в 2022 году, по оценке организации, потребление нефти составит 100,03 млн б/с, а не 100,3 млн б/с, как ожидалось ранее. ОПЕК по-прежнему считает, что этот прогноз предполагает "здоровый" спрос на энергоресурс, отмечается в сообщении.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,792 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,065 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 августа вырос на 0,05% и составил 109,47 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 802,06 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-19" (+1,3%), "ГТЛК-001Р-13" (+0,88%) и "ГТЛК-001Р-15" (+0,47%), а в лидерах снижения - облигации "Альфа-Банк-002Р-10" (-0,21%), "Сбербанк-001Р-SBER17" (-0,2%) и "СТМ-001Р-01" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Промомед ДМ" 12 августа проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 375 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Техразмещение запланировано на 18 августа. Облигации будут размещены в рамках программы бондов эмитента объемом до 5 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составляет 10 лет. Предусмотрена возможность размещать в рамках программы "зеленые", "социальные" и инфраструктурные облигации.

ПАО "ЛК "Европлан" на неделе с 22 августа планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне не выше 11% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 11,46% годовых. Купоны квартальные. По займу будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 9-12-го купонов.

РН банк во второй половине августа - первой половине сентября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-001P-10 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее.

ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 34-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых. Купоны по бумагам ежемесячные, ставки 1-48-го купонов определяются согласно ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс маржа 6,5%, при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Номинал облигаций - 10 тыс. рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с выплаты 21-го купона. Также эмитент установил возможность досрочного погашения в дату выплаты 24-го купона. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

АО "ДОМ.РФ" приобрело в рамках оферты 3 млн 607,859 тыс. облигаций серии БО-08 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 72,16% выпуска. Выпуск сроком обращения 33 года объемом 5 млрд рублей был размещен в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона - 8,05% годовых.

ООО "ЮниМетрикс" увеличило срок обращения выпуска облигаций 1-й серии объемом 400 млн руб. на 4 года. Владельцы облигаций ООО "ЮниМетрикс" на повторно проведенном собрании держателей облигаций согласились внести изменения в решение о выпуске бондов 1-й серии, говорится в материалах раскрытия информации эмитента. Кроме того, количество купонов увеличено с 36 до 84. Ставка 37-48-го купонов составит 15% годовых, а 49-84-го - 12% годовых. Установлена амортизационная система погашения - по 25% от номинала бумаг будет погашено в даты окончания 72-го, 76-го, 80-го и 84-го купонов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 37-83-го купонных периодов. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 400 млн руб. в сентябре 2019 года по ставке ежемесячного купона до погашения 12,5% годовых. В мае 2022 года эмитент допустил технический дефолт при выплате купона, однако через пару дней смог выплатить денежные средства. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.