Снижение цен ОФЗ может продолжиться в пятницу - ПСБ

Снижение цен ОФЗ может продолжиться в конце текущей - начале следующей недели, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Индекс цен гособлигаций RGBI снизился в четверг на 0,32% при относительно небольших оборотах - 5,1 млрд руб. Доходность ОФЗ срочностью 3-10 лет выросла на 7-12 б.п., в более длинных бумагах рост доходности составил 2-3 б.п. Давление продавцов вчера сохранялось, несмотря на статистику по замедлению инфляции в РФ и ослабление ожиданий повышения ставки ФРС. Основным фактором, который обеспечил отрицательную переоценку на рынке ОФЗ в последние дни мы видим опасения продаж гособлигаций нерезидентами из дружественных стран по мере открытия для них доступа к торгам на ММВБ (ожидается 15 августа). Также сказываются ожидания предложения нового госдолга для финансирования дефицита федерального бюджета в конце этого года и в следующем году", - пишет эксперт.

Аналитик банка констатирует - с начала августа доходность ОФЗ выросла в среднем на 16 б.п. По его мнению, в пятницу и в начале следующей недели снижение цен ОФЗ может продолжиться. Тем не менее по мере приближения сентябрьского заседания ЦБР, на котором ключевая ставка может быть снижена с 8,0% до 7,5%, Монастыршин ждет активизации спроса на рублевые облигации.

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