Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- ВВП Великобритании во II кв. 2022г (09:00 МСК);

- промышленное производство, торговый баланс Великобритании в июне (09:00 МСК);

- промышленное производство еврозоны в июне (12:00 МСК);

- пресс-конференция ЦБ РФ по вопросу основных направлений денежно-кредитной политики в 2023- 2025гг (15:00 МСК);

- предварительный индекс потребительских настроений Университета Мичиган в августе (17:00 МСК);

- ВВП России во II кв. 2022г (19:00 МСК);

- финансовые результаты "РусАла" за II кв. 2022г по МСФО;

- годовое общее собрание акционеров АФК "Система".

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