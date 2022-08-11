Рынок акций РФ закрылся в четверг в минусе, несмотря на позитивную динамику в течение большей части дня

Москва. 11 августа. Рынок акций РФ закрылся в четверг умеренным снижением, несмотря на позитивную динамику в течение большей части дня, на фоне начавшейся под конец торгов фиксации прибыли. Позитивный внешний фон не смог удержать отечественные фондовые индексы в плюсе. Лидерами по объему торгов на основной сессии "Московской биржи" 11 августа стали акции "СПБ биржи" (6,76 млрд рублей).

К 18:50 МСК индекс Мосбиржи составил 2133,11 пункта (-0,85%), индекс РТС - 1106,29 пункта (-1,08%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали негативную динамику в пределах 11,7%.

Доллар США к этому моменту стоил 60,72 рубля, что всего на 5,5 копейки выше уровня закрытия предыдущего дня.

Подешевели обыкновенные акции "Русала" (MOEX: RUAL) (-3,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,2%, "префы" снизились на 1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%, "префы" потеряли в цене 0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Депозитарные расписки VK (MOEX: VKCO) упали на 11,7% после публикации финансового отчета компании за II квартал 2022 года. Интернет-компания VK во II квартале 2022 года нарастила выручку на 4% год к году - до 31,1 млрд рублей, говорится в управленческой отчетности компании на основе МСФО. Общая выручка компании по МСФО увеличилась на 11% в годовом выражении, составив 32,8 млрд рублей. Скорректированная EBITDA в отчетном периоде сократилась на 37% - до 4,2 млрд рублей.

Драйвером роста доходов VK стала онлайн-реклама. Так, рекламная выручка показала рост на 28% год к году - до 14,3 млрд рублей - против 6%-го роста в I квартале 2022 года. Динамика обусловлена притоком рекламодателей на фоне роста аудитории и ее вовлеченности на основных площадках VK. "Новые запуски и агрессивное продуктовое развитие, направленное на рост аудитории, вовлеченности и увеличение выручки в будущем, привели к повышению расходов на персонал и маркетинг и, как следствие, сокращению EBITDA во II квартале", - объясняется в отчете VK.

Акции "Распадской" (MOEX: RASP) потеряли в цене 7,2% на сообщении о рекомендации совета директоров компании не платить дивиденды за I полугодие 2022 года. "В условиях сохраняющейся высокой волатильности на основных рынках сбыта, текущей геополитической ситуации и существующих ограничений совет директоров не считает, что выплата дивидендов послужит лучшим интересам компании и ее акционеров", - отмечается в пресс-релизе эмитента.

Акции "СПБ биржи", активно подраставшие в цене в предыдущие три дня, в четверг продемонстрировали высокую волатильность, то взлетая более чем на 30%, то падая почти на 13%. В итоге они закрылись снижением стоимости почти на 7%. Накануне акции биржи подорожали на 40,2%, во вторник - на 31,2%, в понедельник - на 17,1%. При этом ценные бумаги биржи стали лидерами по объему торгов за день. Высокая волатильность котировок и значительный оборот, по мнению аналитиков, может свидетельствовать об исчерпании потенциала для дальнейшего повышения.

"СПБ биржа" (SPB: SPBE) с 10 августа возобновила проведение основной торговой сессии по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" с 10:00 мск для 200 международных компаний. Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в группу инструментов "иностранные ценные бумаги", с листингом в США и доступными для заключения сделок (суммарно более 1700 акций и депозитарных расписок), начинаются в 15:30 мск. При этом объем торгов акциями "СПБ биржи" оказался рекордным - 6,1 млрд рублей, что больше, чем суммарные объемы Сбербанка и "Газпрома" вместе взятых.

Подорожали расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+6,9%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group Holding (+5,1%) и Ozon (MOEX: OZON) (+2,2%), обыкновенные акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (+12,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,5%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций, демонстрировавший в течение большей части дня умеренный рост, к концу торгов снизился под давлением активизировавшихся продавцов, решивших зафиксировать прибыль от роста акций в течение последних нескольких дней. При этом на мировых фондовых площадках сохранялись позитивные настроения, сформировавшиеся еще накануне после опубликования данных о некотором замедлении темпов инфляции в США в июле.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли по итогам торгов в четверг вслед за американским рынком акций, который днем ранее завершил торги на максимуме за три месяца. Американские фондовые индексы продолжили подниматься в начале торгов 11 августа, инвесторы оценивали квартальные отчетности и макроэкономические данные. Поддержку рынку по-прежнему оказывают обнародованные накануне данные, указавшие на замедление инфляции в Штатах в июле до 8,5% с 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет. Аналитики в среднем ожидали менее существенного замедления инфляции, до 8,7%.

Как стало известно в четверг из отчета министерства труда, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 14 тыс. и достигло 262 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 248 тыс., а не 260 тыс., как сообщалось до этого. Аналитики в среднем ожидали повышения до 264,4 тыс. по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели, сообщает агентство Bloomberg.

Тем временем цены производителей в США (индекс PPI) в июле выросли на 9,8% в годовом выражении и снизились на 0,5% относительно июня. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 10,4%, второго - на 0,2%. Менее волатильный индикатор без учета цен продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце поднялся на 0,2% относительно июня и на 7,6% в годовом выражении. Эксперты ожидали роста показателей на 0,4% и на 7,6% соответственно.

Вместе с тем европейские фондовые площадки демонстрировали в ходе торгов 11 августа смешанную динамику, колебания основных индексов проходили в диапазоне "плюс-минус" 0,3%.

Нефтяные котировки умеренно повышаются в четверг вечером. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 мск подорожали на 1,26% - до $98,63 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени выросли на 1,44% - до $93,25 за баррель. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило на 380 тыс. б/с, до 99,7 млн б/с, прогноз спроса на нефть в 2022 году, следует из ежемесячного отчета организации. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире на 2,1 млн б/с относительно прошлого года. Также агентство повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году до 101,8 млн б/с, при этом оценка роста потребления сохранилась на уровне 2,1 млн б/с.

Между тем ОПЕК в собственном ежемесячном отчете понизила прогноз роста спроса на нефть в текущем году на 0,3 млн баррелей в сутки - до 3,1 млн б/с из-за некоторых региональных изменений. Таким образом, в 2022 году, по оценке организации, потребление нефти составит 100,03 млн б/с, а не 100,3 млн б/с, как ожидалось ранее. ОПЕК по-прежнему считает, что этот прогноз предполагает "здоровый" спрос на энергоресурс, отмечается в сообщении.

Динамика потоков в акциях РФ указывает на обеспокоенность розничных инвесторов потенциальным навесом бумаг в ближайшие недели, считает главный стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов. Анализ операций клиентов инвестбанка с основными торговавшимися на "Московской бирже" акциями проводился по итогам завершившейся 10 августа недели. Средний объем длинных позиций по наиболее ликвидным бумагам на "Мосбирже" за рассматриваемый период вырос на 0,8%. Это самый медленный темп роста длинных позиций с начала апреля, когда возобновились торги на рынке, отмечается в обзоре.

"Как мы и ожидали, новые короткие позиции, наконец, перестали расти, достигнув, по всей видимости, более устойчивых отметок и оказались вблизи уровней, зафиксированных 24 февраля. Мы считаем, что такая динамика говорит о растущем беспокойстве розничных инвесторов из-за потенциального навеса акций в ближайшие недели. Так, со следующей недели иностранным инвесторам из "дружественных" стран, а также организациям, контролируемым россиянами, будет разрешено торговать облигациями. Хотя нет информации о том, когда инвесторы смогут торговать акциями, отметим, что операции с акциями стали доступны в марте вскоре после открытия рынка облигаций. "Мосбиржа" может последовать той же тактике, постепенно открывая внутренние финансовые рынки для новых категорий инвесторов, т.е. может открыть доступ к фондовому рынку в течение нескольких недель. Тем не менее розничные инвесторы, вероятно, обеспокоены также и потенциальным навесом предложения из-за принудительной конвертации депозитарных расписок, которая должна начаться 15 августа. Следовательно, мы отмечаем гораздо меньше оптимизма по крайней мере тактически", - отмечает Смольянинов.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, наибольший рост без очевидных фундаментальных причин показали бумаги "М.Видео" C технической точки зрения акции "М.Видео" сегодня вышли за рамки среднесрочного диапазона при резко возросших объемах и поднялись до максимума с мая текущего года, стремясь к сопротивлению 222 рубля. В пользу возможного развития восходящего движения по бумагам говорит главным образом объем торгов, свидетельствующий о возобновлении интереса инвесторов и возможном наличии инсайтов, которые станут известны рынку позже. Индексы МосБиржи и РТС, тем временем, остаются ниже сопротивлений 2160 и 1130 пунктов соответственно, не получив достаточно драйверов роста от взлета не самых ликвидных эмитентов. Многие "голубые фишки" сохраняли нисходящую динамику ввиду неопределенных перспектив рынка в целом.

По мнению инвестиционного стратега компании "Алор Брокер" Павла Веревкина, "триггером к ралли акций "СПБ биржи" послужили новости о решении возобновить проведение основной торговой сессии по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" с 10:00 по мск для 200 международных компаний. Безусловно, это позитивная новость, ведь увеличение торговой сессии ведет к росту комиссионных доходов. Тем не менее, поведение участников торгов выглядит крайне оптимистично относительно туманных перспектив биржи. Катастрофическое падение цены на 90% после IPO, а также довольно низкая ликвидность бумаг сделали свое дело, позитивная новость моментально разогнала котировки, далее рост уже заинтересовал широкий круг спекулянтов. Ралли больше напоминает FOMO-эффект ("страх упущенной выгоды" - ИФ), а это означает, что фиксация прибыли не за горами. Среднесрочной и долгосрочной инвестиционной идеи в акциях "СПБ биржи" до снятия инфраструктурных и санкционных рисков нет. Данную бумагу стоит рассматривать только с целью спекулятивной торговли с применением технического анализа".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи по итогам торгов четверга составил 29,58 млрд рублей (из них 4,74 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Газпрома", 3,87 млрд рублей на бумаги Сбербанка и 2,9 млрд рублей на акции Polymetal).