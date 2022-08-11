Рубль завершил торги четверга почти без изменений к доллару и евро в ожидании новых драйверов к более заметным движениям

Москва. 11 августа. Доллар США лишь символически повысился, евро незначительно подешевел на "Московской бирже" по итогам торгов в четверг, рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне сниженной активности рынка из-за сезона отпусков и в ожидании новых стимулов к более активным движениям.

Курс доллара США составил 60,67 руб./$1 в 19:00 МСК, что всего на 0,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,61 руб./EUR1, подешевев на 14 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,02 копейки - до 61,54 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не изменился к доллару и евро, консолидируясь в узких торговых диапазонах в ожидании новых драйверов к движению. Между тем, как говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ, в июле одними из крупнейших покупателей валюты стали физлица, которые нарастили объем покупок со 176,1 млрд рублей в июне до 237,1 млрд рублей в июле (в рублевом эквиваленте). Это стало рекордным объемом нетто-покупок для данной категории участников.

Иностранная валюта приобреталась гражданами в основном через банки, которые осуществляли переводы на зарубежные счета, отмечает ЦБ. "При этом в июле произошло снижение остатков на банковских счетах физических лиц в иностранной валюте на $3 млрд", - подчеркивается в обзоре.

Крупнейшими нетто-покупателями иностранной валюты на внутреннем рынке в июле были банки, не относящиеся к системно значимым. Они за месяц приобрели валюту на 319,6 млрд рублей, в том числе для импортеров.

"Также заметно повысился объем покупок иностранной валюты со стороны дружественных нерезидентов, прежде всего банков из ЕАЭС", - отмечает ЦБ.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 15 августа предоставит возможность совершать операции на рынке облигаций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица, сообщается в пресс-релизе биржи.

Профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) с 8 августа начали регистрировать клиентов-нерезидентов на "Московской бирже". Для предоставления доступа клиентам участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный специалист департамента по операциям с ценными бумагами Инбанка Егор Кульков, пара "доллар-рубль" продолжает торговаться в диапазоне 60-61 руб./$1 в отсутствие значимых событий, способных привести к движениям капитала. "Начиная с понедельника, 15 августа, ЦБ РФ допустит нерезидентов из дружественных стран на рынок облигаций. Часть из них захотят выйти из российских активов, что может создать дополнительный спрос на валюту и привести к некоторому ослаблению курса рубля", - отмечает Кульков.

"Рублевые пары все так же находятся в состоянии консолидации. Пока на рынке нет ярких торговых идей или настроений. В то же время, силу рублю обеспечивает наличие профицита торгового баланса. Навес предложения валют экспортерами позволяет российской валюте не оглядываться на внешний фон", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Нефтяные котировки ускорили темпы роста вечером в четверг.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:03 МСК составляет $99,49 за баррель, что на 2,15% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $94,14 за баррель, что на 2,4% больше итогового значения предыдущей сессии.

Международное энергетическое агентство повысило на 380 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 99,7 млн б/с, прогноз спроса на нефть в 2022 году, следует из ежемесячного отчета организации. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире на 2,1 млн б/с относительно прошлого года.

Также агентство повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году до 101,8 млн б/с, при этом оценка роста потребления сохранилась на уровне 2,1 млн б/с.

Между тем ОПЕК в собственном ежемесячном отчете понизила прогноз роста спроса на нефть в текущем году на 0,3 млн баррелей в сутки - до 3,1 млн б/с из-за некоторых региональных изменений. Таким образом, в 2022 году, по оценке организации, потребление нефти составит 100,03 млн б/с, а не 100,3 млн б/с, как ожидалось ранее. ОПЕК по-прежнему считает, что этот прогноз предполагает "здоровый" спрос на энергоресурс, отмечается в сообщении.

Потолок цен на российскую нефть нужно согласовать с большинством международного сообщества, заявил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц. "Этот механизм может функционировать только на глобальном уровне", - сказал он.

По его словам, подобное решение нельзя принять в одностороннем порядке или при участии лишь государств G7, требуются консультации со многими участниками рынка. Переговоры о соглашении по потолку цены на российскую нефть продолжаются, добавил он.

В марте США запретили импорт нефти из России, в начале июня ЕС утвердил шестой пакет санкций, который предусматривал запрет импорта нефти и некоторых нефтепродуктов из России. При этом отказ от нефти займет у ЕС около полугода, а от нефтепродуктов - до восьми месяцев. Кроме того, в июне лидеры стран G7 договорились о введении в будущем лимита цен на нефть, импортируемую из России.

Россия может прекратить поставки нефти странам, которые введут "ценовой потолок", допустила в июле председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 августа на 16,87 копейки, до 60,6229 руб./$1, и увеличил курс евро на 81,16 копейки, до 62,5156 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 17,44 копейки по отношению к среде и составил 60,6129 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК укрепился на 17,48 копейки и составил 60,6322 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 905,479 млн, из которых $699,094 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 206,385 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 83,53 копейки, до 62,5222 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 75,24 копейки, до 62,5593 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 396,984 млн, из которых EUR458,377 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR938,607 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 8,21% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 8,21% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца не изменились относительно среды, оставшись на отметках 8,35% и 8,39% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 1 б.п. - до 8,44% годовых.