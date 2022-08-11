Цены большинства евробондов РФ продемонстрировали в четверг смешанную динамику вслед за котировками UST

Москва. 11 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг смешанную динамику, равно как и цены американских казначейских обязательств (US Treasuries). В результате суверенные спреды также показали смешанные изменения к доходности базовых активов.

Участники рынка продолжали отыгрывать замедление темпов роста инфляции в США в июле по сравнению с предыдущим месяцем и снижение вероятности более скорых темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) при том, что некоторые заявления представителей Федрезерва все же несколько ослабили позитивные настроения.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели на 75,3 базисного пункта, до 50,99% от номинала (их доходность увеличилась на 18,3 базисного пункта, до 12,42% годовых), с погашением в 2042 году выросли на 2,8 базисного пункта, подорожав до 41,26% от номинала (их доходность снизилась на 0,6 базисного пункта, до 14,73% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 7,6 базисного пункта). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году поднялись в цене на 3,6 базисного пункта, подорожав до 41,58% от номинала относительно предыдущего закрытия (их доходность опустилась на 0,2 базисного пункта, до 12,9% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году упали в стоимости на 82,7 базисного пункта, подешевев до 47,81% от номинала (их доходность увеличилась на 48,3 базисного пункта, до 21,68 годовых), бумаги с погашением в 2029 году подешевели на 198,4 базисных пункта, до 44,87% от номинала (доходность увеличилась на 51,9 базисного пункта, до 19,44% годовых). Евробонды с погашением в 2030 году выросли в цене за день на 177,2 базисного пункта, до 54,67% от номинала (их доходность уменьшилась на 203,26 базисного пункта, до 38,77% годовых).

Бумаги с погашением в 2026 году выросли на 101,9 базисного пункта, до 46,63% от номинала (их доходность опустилась на 66,2 базисного пункта, до 27,95% годовых). Самый "короткий" выпуск российских еврооблигаций с погашением в 2023 году поднялся на 1 базисный пункт, до 56,35% от номинала (его доходность снизилась на 5,8 базисного пункта, до 67,2% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 11 августа характеризовалась смешанными настроениями. Котировки большинства российских государственных евробондов продемонстрировали разнонаправленную динамику вслед за ценами UST. Позитивные настроения рынка были связаны со снижением вероятности более серьезных темпов повышения процентных ставок ФРС в связи с замедлением инфляции, опасения игроков вызвали некоторые заявления представителей регулятора.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари назвал статистические данные о динамике роста потребительских цен в США в июле, опубликованные в среду, "первым намеком" на то, что инфляция в стране могла начать замедляться, однако отметил, что это не отменяет необходимости повышать процентные ставки. По его словам, ФРС еще "очень, очень далека от объявления о победе".

Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс спрогнозировал, что базовая процентная ставка к концу текущего года поднимется до 3,25-3,5% годовых. Максимальных 3,75-4% годовых она достигнет только в следующем году, полагает Эванс.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет.

Фьючерсы на размер процентных ставок указывают на то, что теперь 70% трейдеров ожидают их повышения на заседании Федрезерва в сентябре на 50 базисных пунктов (б.п.). Днем ранее те же 70% предполагали подъем сразу на 75 б.п.

Доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств Российской Федерации по суверенным еврооблигациям во втором квартале 2022 года уменьшилась до 49,6% с 49,8%, сообщил ЦБ РФ. Это минимальная доля нерезидентов в еврооблигациях РФ с начала 2019 года, когда она составляла 45,6%, следует из информации на его сайте.

При этом общий объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, по номинальной стоимости во втором квартале снизился на $0,515 млрд, или на 2,8% - до $18,035 млрд с $18,550 млрд после снижения в первом квартале на $1,409 млрд. Сокращение в первом полугодии 2022 года составило $1,924 млрд, или 9,6%, с $19,959 млрд, что в 1,7 раза больше, чем за весь 2021 год - на $1,112 млрд, или на 5,3%, с $21,071 млрд.