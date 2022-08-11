Допуск нерезидентов на рынок ОФЗ может ослабить рубль на следующей неделе - "Открытие Инвестиции"

Допуск нерезидентов на рынок ОФЗ может ослабить рубль на следующей неделе, считает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Рубль укреплялся против основных конкурентов на фоне дорожающей нефти. Brent уже торгуется выше $98 за баррель. Однако объёмы торгов скорее говорят об отсутствии спроса на валюту, чем на увеличение её продаж. В паре CNY/RUB наторговали около 26 млрд рублей к середине дня, а в паре EUR/RUB всего 33 млрд рублей. Тем не менее, отметим то, что приближение налогового периода будет оказывать поддержку рублю. С другой стороны, 15 августа нерезиденты из стран, которые не являются недружественными, получат доступ на рынок ОФЗ. Учитывая его восстановление после провала в начале марта, можно предположить желание некоторых нерезидентов зафиксировать свою прибыль и вывести её в валюты дружественных стран по весьма привлекательному курсу", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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