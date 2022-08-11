"Магнит" - фаворит в секторе ритейла - ПСБ

Сейчас для российского ритейла наступил новый период, и "Магнит", являясь ключевым игроком сектора, делает ставку на расширение дискаунтеров, отмечается в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Людмилы Теличко.

"Сейчас для ритейла наступил новый период. Среди показателей, характеризующих этот этап, можно выделить отличающиеся между собой дискаунтеры, рост числа доставок и магазинов малых форматов, увеличение производства товаров собственных марок. В условиях любой нестабильности выигрывают компании, которые уже настроили логистические цепочки, сформировали прямые контракты с поставщиками, арендовали и заполнили достаточное число складов. По итогам прошлых двух пандемийных лет мы увидели, что в условиях волатильности консолидация в секторе только растет, а для открытия нового бизнеса (тех же дискаунтеров) зачастую необходим хороший контроль операционных издержек", - пишет эксперт банка.

Аналитик ПСБ ожидает роста ключевых игроков, поскольку они уже обладают всем необходимым для оперативной трансформации, и делает ставку на расширение доли "Магнита" (целевой уровень 5610 руб./акцию) как ритейлера, который одним из первых начал развивать дискаунтеры, а также ждет продолжения консолидации рынка.

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