Рубль днем продолжает немного подрастать к доллару и евро при сниженной активности рынка

Москва. 11 августа. Доллар США и евро продолжают немного дешеветь на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на внешнем позитиве и при сниженной активности рынка из-за сезона отпусков.

Курс доллара США составил 60,64 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,44 руб./EUR1, подешевев на 31 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 30,83 копейки - до 60,46 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на дневных торгах на фоне преобладания позитивных настроений на внешних рынках, в том числе за счет укрепления нефти. Опубликованные накануне свежие данные по инфляции в США существенно повлияли на прогнозы относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), в результате заметно вырос интерес инвесторов к рисковым активам.

Фьючерсы на размер процентных ставок указывают на то, что теперь 70% трейдеров ожидают их повышения на заседании Федрезерва в сентябре на 50 базисных пунктов (б.п.). Днем ранее те же 70% предполагали подъем сразу на 75 б.п.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,7%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и Bloomberg. Данные укрепляют надежды на то, что рост потребительских цен в США в июне мог достичь пика, пишет Trading Economics.

ФРС США внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари назвал статистические данные о динамике роста потребительских цен в США в июле, опубликованные в среду, "первым намеком" на то, что инфляция в стране могла начать замедляться, однако отметил, что это не отменяет необходимости повышать процентные ставки. По его словам, ФРС еще "очень, очень далека от объявления о победе".

Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс спрогнозировал, что базовая процентная ставка к концу текущего года поднимется до 3,25-3,5% годовых. Максимальных 3,75-4% годовых она достигнет только в следующем году, полагает Эванс.

Дефляция в РФ в июле 2022 года составила 0,39% после дефляции в 0,35% в июне, инфляции в 0,12% в мае, 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-июль цены в РФ выросли на 10,98%.

Дефляция в РФ со 2 по 8 августа составила 0,08% после дефляции в 0,14% с 23 июля по 1 августа и дефляции также в 0,08% с 16 по 22 июля.

Инфляция в РФ в годовом выражении, по оценке Минэкономразвития РФ, по состоянию на 8 августа замедлилась до 15,01%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". На конец июля годовая инфляция составляла 15,10% против 15,90% месяцем ранее.

Основной вклад в дефляцию в июле, как и в июне, внесло снижение цен на продовольственные товары (на минус 1,53% месяц к месяцу), отмечают в министерстве.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 15 августа предоставит возможность совершать операции на рынке облигаций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица, сообщается в пресс-релизе биржи.

Профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) с 8 августа начали регистрировать клиентов-нерезидентов на "Московской бирже". Для предоставления доступа клиентам участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации.

"В четверг на российском валютном рынке наблюдается относительно стабильная динамика торгов, как и пока в целом с начала августа. (. . .) Определенную поддержку рублю оказывают цены на нефть, развернувшиеся днем в плюс после публикации отчета МЭА, в котором агентство повысило прогнозы спроса на нефть в 2022 и 2023 гг. Кроме того, в утренние часы наблюдалась небольшая коррекция доллара к основным мировым валютам. Вышедшие накануне данные по инфляции в США за июль отразили замедление темпов роста цен и оказались заметно лучше ожиданий рынка. Замедление инфляции не отменяет ожиданий по дальнейшему ужесточению ДКП в США, однако может несколько смягчить позицию и риторику ФРС, что благоприятно влияет на аппетит инвесторов к риску и, соответственно, сокращает интерес к доллару. На российском рынке вышедшие накануне данные по недельной инфляции отразили дальнейшее снижение темпов роста цен. Такая динамика благоприятна для сохранения курса ЦБ на смягчение процентной политики. Снижение ключевой ставки, в свою очередь, фактор давления на российский рубль. В ближайшие дни мы ожидаем сохранения текущих позиций на валютном рынке, однако ближе к крупным налоговым платежам в августе не исключаем возвращения пары "доллар-рубль" на уровень ниже 60 руб./$1", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В четверг, как и в среду, рубль не показывает ярко выраженной динамики. Вчерашняя публикация ценовой статистики в США привела к ослаблению доллара на глобальном рынке, но в текущей ситуации влияние этого фактора на динамику курса внутри страны лишь умеренное. Пока в отсутствие принципиально важных новостей вряд ли курс пары "доллар-рубль" выйдет из диапазона 58,75-61,75 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Нефтяные котировки перешли к росту в ходе торгов в четверг после улучшения прогноза мирового спроса на нефть.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $98,5 за баррель, что на 1,13% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $93,08 за баррель, что на 1,25% больше итогового значения предыдущей сессии.

Международное энергетическое агентство повысило на 380 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 99,7 млн б/с, прогноз спроса на нефть в 2022 году, следует из ежемесячного отчета агентства. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире на 2,1 млн б/с относительно прошлого года.

Также агентство повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году до 101,8 млн б/с, при этом оценка роста потребления сохранилась на уровне 2,1 млн б/с.

Определенное давление на котировки по-прежнему оказывают данные о запасах топлива в Соединенных Штатах.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,46 млн баррелей - до 432,01 млн баррелей, показали опубликованные в среду данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей.

Потолок цен на российскую нефть нужно согласовать с большинством международного сообщества, заявил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц. "Этот механизм может функционировать только на глобальном уровне", - сказал он.

По его словам, подобное решение нельзя принять в одностороннем порядке или при участии лишь государств G7, требуются консультации с многими участниками рынка. Переговоры о соглашении по потолку цены на российскую нефть продолжаются, добавил он.

В марте США запретили импорт нефти из России, в начале июня ЕС утвердил шестой пакет санкций, который предусматривал запрет импорт нефти и некоторых нефтепродуктов из России. При этом отказ от нефти займет у ЕС около полугода, а от нефтепродуктов - до восьми месяцев. Кроме того, в июне лидеры стран G7 договорились о введении в будущем лимита цен на нефть, импортируемую из России.

Россия может прекратить поставки нефти странам, которые введут "ценовой потолок", допустила в июле председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 8,21% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 8,21% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца не изменились относительно среды, оставшись на отметках 8,35% и 8,39% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 1 б.п. - до 8,44% годовых.