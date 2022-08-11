"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Группы Позитив с целью 1720 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Группа Позитив" с целью 1720 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 42,5%, стоп-приказ: 970 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что компания опубликует отчетность 15 августа 2022г. Ожидается роста выручки и прибыли на акцию выше 30% (г/г). Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогнозы на следующий квартал будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С точки зрения технического анализа бумага продолжает движение к сильному уровню сопротивления. Открывать позицию стоит от текущего уровня на 5% от портфеля. При выставлении стоп-приказа на уровне 970 руб. риск на портфель составит 0,98%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,17", - указывают стратеги "Финама".

ПАО "Группа Позитив" - российская компания, специализирующаяся на разработке решений в сфере информационной безопасности.

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