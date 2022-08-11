"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Check Point с целью $128,9

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги Check Point Software Technologies с целевой ценой $128,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,2%, стоп-приказ: $119,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что глобальные расходы на защиту от киберугроз в ближайшие годы, как ожидается, будут расти, и Check Point, являясь одним из главных игроков в этой отрасли, имеет все шансы продолжить выигрывать от развития данного тренда.

"С технической точки зрения бумага находится около поддержки в рамках продолжительного бокового движения. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $119,8 риск на портфель составит 0,11%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4", - указывают эксперты "Финама".

Check Point Software Technologies - одна из ведущих мировых компаний в области IT безопасности. Разрабатывает программные и аппаратные системы, включая межсетевые экраны и средства организации виртуальных частных сетей, и предлагает законченную архитектуру безопасности, которая защищает сети крупных организаций и мобильные устройства.