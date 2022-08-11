Рынок акций РФ остается в небольшом плюсе в четверг утром, но активность покупателей невысокая

Москва. 11 августа. Рынок акций РФ остается в небольшом плюсе в четверг утром благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых фондовых площадок, а также отсутствию новых сообщений на санкционную тематику, но активность покупателей в целом невысокая.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2154,9 пункта (+0,16%), индекс РТС - 1117,86 пункта (-0,05%); цены "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 8,3%.

Доллар США к этому моменту стоил 60,7 рубля, что всего на 3,5 копейки выше уровня закрытия предыдущего дня.

Подорожали расписки Ozon (MOEX: OZON) (+2,2%) и TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group Holding (+1,6%), обыкновенные акции Polymetal (MOEX: POLY) (+8,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "Московской биржи" (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%) и Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%).

Акции "СПБ биржи" выросли в цене на 19,2% (до 226,4 рубля за штуку), активный рост ее ценных бумаг наблюдается 4-й день подряд на корпоративных новостях (накануне акции подорожали на 40,2%, во вторник - на 31,2%, в понедельник - на 17,1%). "СПБ биржа" (SPB: SPBE) с 10 августа возобновила проведение основной торговой сессии по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" с 10:00 мск для 200 международных компаний. Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в группу инструментов "иностранные ценные бумаги", с листингом в США и доступными для заключения сделок (суммарно более 1700 акций и депозитарных расписок), будут начинаться в 15:30 мск.

Подешевели обыкновенные акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), Сбербанка (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Депозитарные расписки VK (MOEX: VKCO) упали в цене на 5,9% (до 433,6 рубля за штуку) после публикации финансового отчета компании за II квартал 2022 года. Интернет-компания VK во II квартале 2022 года нарастила выручку на 4% год к году - до 31,1 млрд рублей, говорится в управленческой отчетности компании на основе МСФО. Общая выручка компании по МСФО увеличилась на 11% в годовом выражении, составив 32,8 млрд рублей. Скорректированная EBITDA в отчетном периоде сократилась на 37% - до 4,2 млрд рублей.

Драйвером роста доходов VK стала онлайн-реклама. Так, рекламная выручка показала рост на 28% год к году - до 14,3 млрд рублей - против 6%-го роста в I квартале 2022 года. Динамика обусловлена притоком рекламодателей на фоне роста аудитории и ее вовлеченности на основных площадках VK. "Новые запуски и агрессивное продуктовое развитие, направленное на рост аудитории, вовлеченности и увеличение выручки в будущем, привели к повышению расходов на персонал и маркетинг и, как следствие, сокращению EBITDA во II квартале", - объясняется в отчете VK.

Акции "Распадской" (MOEX: RASP) упали на 5,3% (до 301,5 рубля за штуку) на сообщении о рекомендации совета директоров компании не платить дивиденды за I полугодие 2022 года. "В условиях сохраняющейся высокой волатильности на основных рынках сбыта, текущей геополитической ситуации и существующих ограничений, совет директоров не считает, что выплата дивидендов послужит лучшим интересам компании и ее акционеров", - отмечается в пресс-релизе эмитента.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций демонстрирует в начале торгов в четверг небольшой рост благодаря позитивным настроениям, сформировавшимся на мировых фондовых площадках после опубликования накануне данных о некотором замедлении темпов инфляции в США в июле. Вместе с тем сдерживает рост отечественных акций, прежде всего ценных бумаг нефтяных компаний, нестабильная конъюнктура мировых цен на нефть.

Рынок акций США завершил торги в среду на максимуме с начала мая, при этом Nasdaq Composite перешел в "бычью" фазу. Существенный подъем фондовых индексов был вызван данными об инфляции. Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет. Аналитики в среднем ожидали более значительного подъема - на 8,7%.

Свежие данные по инфляции также существенно повлияли на прогнозы относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Фьючерсы на размер процентных ставок указывают на то, что теперь 70% трейдеров ожидают их повышения на заседании Федрезерва в сентябре на 50 базисных пунктов. Днем ранее те же 70% предполагали подъем ставки сразу на 75 базисных пунктов.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в четверг вслед за американским рынком акций, который днем ранее завершил торги на максимуме за три месяца. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,2%, что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на американском фондом рынке. При этом европейские фондовые площадки открылись 11 августа смешанной динамикой, колебания основных индексов проходят в диапазоне "плюс-минус" 0,2%.

В свою очередь цены на нефть плавно снижаются в ходе утренних торгов в четверг после подъема более чем на 1% по итогам предыдущего дня. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 мск составила $97,24 за баррель, что на 0,16% ниже закрытия предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты выросли в цене на 1,1%, до $97,4 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $91,77 за баррель, что на 0,17% меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов выросла на $1,6%, до $91,93 за баррель.

Нефтяной рынок накануне следил за новостями относительно поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба". Поставка нефти через Украину по нефтепроводу возобновилась в Словакию, сообщили "Интерфаксу" в компании Slovnaft. Кроме того, давление на рынок оказали данные о запасах энергоносителей в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,46 млн баррелей - до 432,01 млн баррелей, показали опубликованные в среду данные еженедельного доклада Минэнерго страны. Товарные запасы бензина снизились на 4,98 млн баррелей и составили 220,32 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,17 млн баррелей, до 111,49 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон для российского рынка в четверг утром сложился умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Торги на фондовых биржах США в среду завершились повышением трех основных индексов на 1,6-2,9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Американский рынок подтверждает нацеленность на развитие среднесрочного роста после выхода более низких, чем ожидалось, данных по потребительской инфляции за июль, которая по основному индикатору замедлилась с 9,1% до 8,5% в годовом выражении. Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%, сохраняя позитивный импульс перед выходом данных о потенциальном замедлении роста в том числе индекса цен производителей за июль (с 11,3% до 10,4% в годовом выражении). На торгах в Азии утром вслед за покупками в США преобладает позитивная динамика.

"В начале торгового дня российский фондовый рынок может пытаться продолжить рост благодаря сохранению оптимизма за рубежом, но многое традиционно будет зависеть от динамики отдельных эмитентов. Квартальные результаты VK не принесли сюрпризов, в связи с чем в моменте нельзя исключать фиксации прибыли по бумагам, поднявшимся до максимумов с апреля", - полагает Кожухова.

"Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют повышение в пределах 0,2-0,4%. Контракты на нефть Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite вырос на 1,5%. Рынок акций в Японии закрыт в связи с национальным праздником. В первые часы торгов индекс МосБиржи может умеренно повыситься. Этому способствует вечернее улучшение настроений на нефтяном рынке и утренний рост стоимости фьючерсов на фондовые индексы США. Не исключено, что сегодня индекс МосБиржи сумеет сдвинуться в район 2180 пунктов. Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Среди иностранных макроэкономических показателей стоит обратить внимание на еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США", - отмечает старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Акции "СПБ Биржи" растут в течение последних нескольких дней подряд на аномально высоких объемах. Триггером к ралли послужили новости о решении возобновить проведение основной торговой сессии по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" с 10:00 по мск для 200 международных компаний. Безусловно это позитивная новость, ведь увеличение торговой сессии ведет к росту комиссионных доходов. Тем не менее, поведение участников торгов выглядит крайне оптимистично относительно туманных перспектив биржи. Катастрофическое падение цены на 90% после IPO, а также довольно низкая ликвидность бумаг сделали свое дело, позитивная новость моментально разогнала котировки, далее рост уже заинтересовал широкий круг спекулянтов. Ралли больше напоминает FOMO-эффект ("страх упущенной выгоды" - ИФ), а это означает, что фиксация прибыли не за горами. Среднесрочной и долгосрочной инвестиционной идеи в акциях "СПБ Биржи" до снятия инфраструктурных и санкционных рисков, нет. Данную бумагу стоит рассматривать только с целью спекулятивной торговли с применением технического анализа", - считает инвестиционный стратег "Алор Брокер" Павел Веревкин.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 8,25 млрд рублей (из них 1,4 млрд рублей пришлось на бумаги Polymetal, 976,69 млн рублей на обыкновенные акции Сбербанка и 810,97 млн рублей на бумаги "Газпрома").