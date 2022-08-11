Рубль подрастает к доллару и евро на старте торгов после снижения по итогам предыдущей сессии

Москва. 11 августа. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине после снижения по итогам торгов накануне.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,56 - 60,68 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,615 руб./$1 (-5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 62,515 руб./EUR1 (-23,75 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,44 коп. к уровню закрытия 10 августа, до 61,47 рубля.

Доллар оказался на 16,08 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 81,1 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов после снижения по итогам предыдущего дня и на фоне позитива на мировых рынках капитала. Опубликованные накануне свежие данные по инфляции в США существенно повлияли на прогнозы относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), в результате заметно вырос интерес инвесторов к рисковым активам.

Фьючерсы на размер процентных ставок указывают на то, что теперь 70% трейдеров ожидают их повышения на заседании Федрезерва в сентябре на 50 базисных пунктов. Днем ранее те же 70% предполагали подъем сразу на 75 б.п.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,7%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и Bloomberg. Данные укрепляют надежды на то, что рост потребительских цен в США в июне мог достичь пика, пишет Trading Economics.

ФРС США внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари назвал статистические данные о динамике роста потребительских цен в США в июле, опубликованные в среду, "первым намеком" на то, что инфляция в стране могла начать замедляться, однако отметил, что это не отменяет необходимости повышать процентные ставки. По его словам, ФРС еще "очень, очень далека от объявления о победе".

Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс спрогнозировал, что базовая процентная ставка к концу текущего года поднимется до 3,25-3,5% годовых. Максимальных 3,75-4% годовых она достигнет только в следующем году, полагает Эванс.

Дефляция в РФ в июле 2022 года составила 0,39% после дефляции в 0,35% в июне, инфляции в 0,12% в мае, 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-июль цены в РФ выросли на 10,98%.

Дефляция в РФ со 2 по 8 августа составила 0,08% после дефляции в 0,14% с 23 июля по 1 августа и дефляции также в 0,08% с 16 по 22 июля.

Инфляция в РФ в годовом выражении, по оценке Минэкономразвития РФ, по состоянию на 8 августа замедлилась до 15,01%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". На конец июля годовая инфляция составляла 15,10% против 15,90% месяцем ранее.

Основной вклад в дефляцию в июле, как и в июне, внесло снижение цен на продовольственные товары (на минус 1,53% месяц к месяцу), отмечают в министерстве.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 15 августа предоставит возможность совершать операции на рынке облигаций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица, сообщается в пресс-релизе биржи.

Профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) с 8 августа начали регистрировать клиентов-нерезидентов на "Московской бирже". Для предоставления доступа клиентам участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг после подъема более чем на 1% по итогам предыдущего дня.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:04 МСК составляет $97,11 за баррель, что на 0,3% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $91,67 за баррель, что на 0,28% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Рынок накануне следил за новостями относительно поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба". Поставка нефти через Украину по нефтепроводу возобновилась в Словакию, сообщили "Интерфаксу" в компании Slovnaft накануне.

Ранее "Транснефть" (MOEX: TRNF) сообщила, что 4 августа "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. По южной ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию Украины, поставки нефти осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ПАО "Транснефть" и АО "Укртранснафта" на оказание услуг по транспортировке сырья на условиях 100% предоплаты.

Кроме того, давление на рынок оказали данные о запасах энергоносителей в США.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,46 млн баррелей - до 432,01 млн баррелей, показали опубликованные в среду данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей.

Тем временем в четверг трейдеры ждут публикации ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку и ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА).