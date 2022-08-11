Данные об инфляции в США вызвали рост мировых фондовых рынков

Рынок акций США завершил торги на максимуме с начала мая. Фондовые индексы Азии растут вслед за американским рынком. Нефть дешевеет после роста по итогам предыдущих торгов, Brent - $97,03 за баррель

Рынок акций США завершил торги в среду на максимуме с начала мая, при этом Nasdaq Composite перешел в "бычью" фазу, сообщает MarketWatch.

Существенный подъем фондовых индексов был вызван данными об инфляции.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет.

Аналитики в среднем ожидали более значительного подъема - на 8,7%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и Bloomberg.

Свежие данные по инфляции также существенно повлияли на прогнозы относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Фьючерсы на размер процентных ставок указывают на то, что теперь 70% трейдеров ожидают их повышения на заседании Федрезерва в сентябре на 50 базисных пунктов. Днем ранее те же 70% предполагали подъем сразу на 75 б.п.

"Цены на ряд компонентов (индекса CPI - прим .ИФ), которые люди отмечали как потенциально проблематичные и удерживающие инфляцию на высоком уровне, начали демонстрировать некоторое ослабление", - заявил управляющий директор Key Private Bank Стивен Хёдт. В том числе уменьшилась арендная плата и стоимость медицинского обслуживания, отметил он.

"Я действительно думаю, что это открывает для ФРС возможность рассматривать повышение ставки на 50 базисных пунктов вместо 75", - считает Хёдт.

Котировки акций Coinbase Global (SPB: COIN) взлетели на 7,4% по итогам торгов в среду. Оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи завершил второй квартал с чистым убытком на фоне падения объемов торгов. Между тем убыток по EBITDA составил $151 млн, что оказалось лучше среднего прогноза экспертов в $158 млн.

Бумаги Fox Corp. (SPB: FOX) подорожали на 3,4%. Медиакомпания в прошедшем квартале повысила выручку на 5% - до $3,03 млрд, что практически совпало с консенсус-прогнозом.

Котировки акций Apple Inc. (SPB: AAPL) выросли на 2,6%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,4%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,6%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 2,5%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 2,8%.

Бумаги Roblox (SPB: RBLX) завершили торги подъемом на 1,4%, несмотря на сильное падение в начале сессии. Разработчик онлайн-платформы видеоигр в минувшем квартале увеличил чистый убыток больше ожиданий рынка и сократил общий объем денежных поступлений на 4%.

Между тем стоимость Wendy''s Co. снизилась на 1,8%. Одна из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания в США во втором квартале сократила чистую прибыль на 27% и получила выручку хуже прогноза рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 535,1 пункта (1,63%) и достиг 33309,51 пункта. Лидерами подъема выступили бумаги Walt Disney Co. (SPB: DIS), подорожавшие на 4%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 3,5% и Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 3,4%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день выросло на 87,77 пункта (2,13%) - до 4210,24 пункта.

Nasdaq Composite по итогам сессии прибавил 360,88 пункта (2,89%) и составил 12854,8 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в четверг вслед за американским рынком акций, который днем ранее завершил торги на максимуме за три месяца.

Торговые площадки Японии закрыты в связи с праздничным днем в стране.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК увеличился на 1,4%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 1,9% после снижения три предыдущих сессии подряд.

В число лидеров повышения котировок на Гонконгской фондовой бирже входят акции производителя электрооборудования Techtronic Industries Co. (+10,6%), выпускающей полупроводники Sunny Optical Technology Group Co. (+6%), Lenovo Group (+4,4%).

Techtronic в первом полугодии нарастил чистую прибыль до $578 млн по сравнению с $523,7 млн за тот же период прошлого года, выручка выросла на 10% - до $7,03 млрд.

Крупнейший мировой производитель персональных компьютеров Lenovo увеличил чистую прибыль в апреле-июне на 11%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков.

Кроме того, дорожают бумаги интернет-ритейлеров Alibaba Group Holding Ltd. (+1,4%) и JD.com (+0,4%), производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (+3,3%), интернет-гиганта Tencent Holdings (+1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК поднялся на 1,4%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. подорожали на 0,7%, бумаги автопроизводителя Hyundai Motor выросли на аналогичную величину.

Австралийский S&P/ASX 200 увеличился почти на 1%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компаний мира BHP повысилась на 1,9%.

Котировки акций QBE Insurance растут на 3,5% после того, как страховщик сообщил об увеличении выручки в январе-июне на 26%.

Бумаги Telstra Corp. дешевеют на 1,1%, несмотря на хорошую отчетность. Крупнейший телекоммуникационный провайдер Австралии поднял дивиденды впервые за семь лет. Базовая EBITDA компании за фингод, который завершился в июне, повысилась на 8,4%.

Цена акций AMP Ltd. снижается на 1,3% - также вопреки сильным полугодовым показателям. Финансовая компания в январе-июне увеличила чистую прибыль почти втрое и объявила о намерении вернуть акционерам 1,1 млрд австралийских долларов ($780 млн), включая buyback.

Сингапурский индекс FTSE STI повышается на 0,4%.

Экономика Сингапура во втором квартале увеличилась на 4,4% по сравнению с тем же периодом годом ранее, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли и промышленности страны.

Предварительно сообщалось о повышении на 4,8%. Тем не менее, темпы роста в апреле-июне ускорились, в первом квартале рост составлял 3,8%.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг после подъема более чем на 1% по итогам предыдущего дня.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 мск в четверг составляет $97,03 за баррель, что на $0,37 (0,38%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты выросли в цене на $1,9 (1,1%), до $97,4 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $91,57 за баррель, что на $0,36 (0,39%) меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов выросла на $1,43 (1,6%), до $91,93 за баррель.

Рынок накануне следил за новостями относительно поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба".

Поставка нефти через Украину по нефтепроводу возобновилась в Словакию, сообщили "Интерфаксу" в компании Slovnaft накануне.

Ранее "Транснефть" сообщила, что 4 августа "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. По южной ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию Украины, поставки нефти осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ПАО "Транснефть" и АО "Укртранснафта" на оказание услуг по транспортировке сырья на условиях 100% предоплаты.

Кроме того, давление на рынок оказали данные о запасах энергоносителей в США.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,46 млн баррелей - до 432,01 млн баррелей, показали опубликованные в среду данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 4,98 млн баррелей и составили 220,32 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,17 млн баррелей, до 111,49 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Тем временем в четверг трейдеры ждут публикации ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку и ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА).