Цены рублевых корпбондов в четверг могут чуть подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 11 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также отсутствию новых сообщений на санкционную тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Рынок акций США завершил торги в среду на максимуме с начала мая, при этом Nasdaq Composite перешел в "бычью" фазу. Существенный подъем фондовых индексов был вызван данными об инфляции. Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет. Аналитики в среднем ожидали более значительного подъема - на 8,7%.

Свежие данные по инфляции также существенно повлияли на прогнозы относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Фьючерсы на размер процентных ставок указывают на то, что теперь 70% трейдеров ожидают их повышения на заседании Федрезерва в сентябре на 50 базисных пунктов. Днем ранее те же 70% предполагали подъем ставки сразу на 75 базисных пунктов.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в четверг вслед за американским рынком акций, который днем ранее завершил торги на максимуме за три месяца. Торговые площадки Японии закрыты в связи с праздничным днем в стране. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК увеличился на 1,4%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 1,9% после снижения три предыдущих сессии подряд. Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК поднялся на 1,4%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился почти на 1%. Сингапурский индекс FTSE STI растет на 0,4%. Экономика Сингапура во втором квартале увеличилась на 4,4% по сравнению с тем же периодом годом ранее, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли и промышленности страны.

В свою очередь цены на нефть плавно повышаются в четверг после подъема более чем на 1% по итогам предыдущего дня. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $97,57 за баррель, что на 0,17% выше закрытия предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты выросли в цене на 1,1%, до $97,4 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $92,07 за баррель, что на 0,15% больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов выросла на $1,6%, до $91,93 за баррель.

Нефтяной рынок накануне следил за новостями относительно поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба". Поставка нефти через Украину по нефтепроводу возобновилась в Словакию, сообщили "Интерфаксу" в компании Slovnaft. Кроме того, давление на рынок оказали данные о запасах энергоносителей в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,46 млн баррелей - до 432,01 млн баррелей, показали опубликованные в среду данные еженедельного доклада Минэнерго страны. Товарные запасы бензина снизились на 4,98 млн баррелей и составили 220,32 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,17 млн баррелей, до 111,49 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Тем временем в четверг трейдеры ждут публикации ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку и ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 4,747 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,235 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 августа снизился всего на 0,02% и составил 109,41 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds не изменился за день, составив 801,51 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "АФК Система-1P-19" (+0,41%), "Европлан-001Р-01" (+0,29%) и "Банк ФК Открытие БО-П07" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-15" (-0,45%), "Альфа-Банк-002Р-12" (-0,43%) и "ГТЛК-001Р-13" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" во второй половине августа планирует провести размещение дополнительного выпуска N1 облигаций серии 002Р-01 в объеме не более 2 млрд рублей. Ориентир по цене размещения - не более 600 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Дата погашения - 10 июня 2025 года. Основной выпуск облигаций объемом 4 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года был размещен декабре 2021 года по ставке квартального купона 11,85% до погашения. По бумагам предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-14-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций компании на 13 млрд рублей.

ООО "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 8-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14,5% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило технический дефолт по выплате купонного дохода за 8-й период по облигациям серии 002Р-03 на 1,315 млн рублей, а также не смогло досрочно погасить облигации серии 001P-04 на 98,642 млн рублей. Причина неисполнения обязательства прежняя - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. На текущий момент не осталось выпусков облигаций компании без объявленных по ним дефолтов. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".