Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- ежемесячный отчет ОПЕК (11:00 МСК);

· ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (14:00 МСК);

· индекс цен производителей США в июле (15:30 МСК);

· недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

· итоги ребалансировки индекса MSCI Russia;

· финансовые результаты VK, "Распадской" за II кв. 2022г.

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