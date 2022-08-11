Индекс Мосбиржи начнет торги четверга в диапазоне 2130-2175п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг в диапазоне 2130-2175 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем начала торгов в России с отклонением в пределах 1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2130-2175 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2120, 2100 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2180, 2200 пунктов. В первые часы торгов индекс Мосбиржи может умеренно повыситься. Этому способствует вечернее улучшение настроений на нефтяном рынке и утренний рост стоимости фьючерсов на фондовые индексы США. Не исключено, что индекс Мосбиржи сумеет сдвинуться в район 2180 пунктов", - прогнозирует эксперт.

На взгляд Манжоса, во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Среди иностранных макроэкономических показателей аналитик выделил на еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК).

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