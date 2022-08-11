Потенциал роста индекса Мосбиржи составляет около 2% - "Алор Брокер"

Потенциал роста индекса Мосбиржи составляет около 2%, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Темпы подъема индекса Мосбиржи замедлились, и это негативный сигнал, - подчеркивает эксперт. - Хуже рынка отторговались в среду акции нефтянки, где из-за удешевления нефти наблюдалась не очень активная фиксация прибыли. В случае возвращения котировок нефти выше $100/барр. акции "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" получат мощный импульс роста. В целом же потенциал роста Индекса Мосбиржи составляет около 2%. Не думаем, что индикатор без дополнительного позитива сможет преодолеть отметку 2200 пунктов. Завтра пятница, день сокращения лонгов, а в понедельник начнется расконвертация АДР, что окажет давление на рынок. Поэтому не исключено, что уже сегодня мы увидим фиксацию спекулятивной прибыли".

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