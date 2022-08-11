Статистика по замедлению инфляции в РФ может поддержать оптимизм на рынке ОФЗ - ПСБ

Статистика по замедлению инфляции в РФ может поддержать оптимизм на рынке ОФЗ в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Эксперт напоминает, что в среду на рынке ОФЗ преобладали продажи. Доходность гособлигаций срочностью до 7 лет выросла на 1-3 б.п. Доходность длинных ОФЗ выросла на 6-10 б.п. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,13%. Объем торгов по индексу остался ниже средних показателей в июне-июле и составил 6,9 млрд руб.

"Мосбиржа сообщила, что с 15 августа откроет доступ к рынку облигаций для нерезидентов из дружественных стран. На горизонте нескольких недель продажи со стороны нерезидентов могут оказать умеренное давление на рынок ОФЗ. В пользу сокращения позиций в рублевых облигациях нерезидентами может выступать потребность отдельных игроков в ликвидности, опасения ухудшения конъектуры российского и глобального рынка, риски ослабления рубля", - пишет Монастрыршин.

Аналитик банка выделяет из позитивных факторов вышедшие в среду данные по замедлению инфляции в США в июле до 8,5% (9,1% в июне) и снижение доходности UST. Ослабление ожиданий повышения ставки ФРС будет снижать давление продавцов в ОФЗ, полагает он.

"Инфляция в РФ также снижается. Росстат сообщил о замедлении инфляции в июле до 15,1% г/г (15,9% в июне). За 2-8 августа потребительские цены снизились на 0,08%. Ждем в четверг позитивную реакцию российского рынка облигаций на замедление инфляции. Полагаем, что доходность ОФЗ может снизиться на 2-5 б.п.", - указывает эксперт ПСБ.

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