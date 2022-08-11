Курс доллар/рубль нашел временный баланс около 60-61 руб./$1 - BCS Express

Курс доллар/рубль нашел временный баланс около 60-61 руб./$1, но чем дольше идет боковая консолидация, тем сильнее может быть выход из нее, говорится в комментарии аналитика BCS Express Василия Карпунина.

По мнению эксперта, на валютном рынке пружина продолжает сжиматься. Курс USD/RUB нашел временный баланс около 60-61 руб./$1. Амплитуда колебаний относительно прошлых месяцев кратно сократилась.

"С одной стороны, это, конечно же, позитив в плане экономики, но с другой - чем дольше идет боковая консолидация, тем сильнее может быть выход из нее. Снизу по доллару сейчас поддержка в районе 59,3-60 руб./$1. Сверху в качестве препятствия выступает район 61,5-62 руб./$1. Пробой одной из границ спровоцирует локальный импульс. В то же время в среднесрочной перспективе по-прежнему в первую очередь ставим именно на сценарий постепенного ослабления рубля: сначала к 65 руб./$1, а затем и в сторону 70+", - пишет Карпунин.

На взгляд аналитика, причин для этого несколько:

- потенциальное снижение цен на нефть, а в будущем и риск некоторого падения экспорта из РФ;

- падение экспортных поставок газа;

- постепенное восстановление импорта (статистика таможни Китая уже на это указывает);

- контрцикличная денежно-кредитная политика, когда у нас процентные ставки снижаются, а в большинстве стран мира растут;

- ожидания внедрения нового бюджетного правила;

- риск увеличения бюджетного дефицита при избыточно крепком рубле.

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