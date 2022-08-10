Рынок акций РФ умеренно подрос в среду, индекс Мосбиржи превысил на закрытие 2150п

Москва. 10 августа. Рынок акций РФ продемонстрировал по итогам торгов среды умеренный рост цен большинства blue chips благодаря позитивной динамике мировых фондовых площадок, сформировавшейся после опубликования в США данных о некотором замедлении потребительской инфляции в июле; индекс Мосбиржи превысил на закрытие 2150 пунктов.

К 18:50 МСК индекс Мосбиржи составил 2151,5 пункта (+0,69%), индекс РТС - 1118,4 пункта (+0,19%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали позитивную динамику в пределах 21%.

Доллар США к этому моменту стоил 60,62 рубля, что на 0,47 рубля выше уровня закрытия предыдущего дня.

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group Holding (+6,7%) и Ozon (MOEX: OZON) (+2,6%), обыкновенные акции Polymetal (MOEX: POLY) (+21%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+4,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+3,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Московской биржи" (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Акции "СПБ биржи" выросли в цене на 40,2% (до 190 рублей за штуку), активный рост ее ценных бумаг наблюдается 3-й день подряд на корпоративных новостях (накануне акции подорожали на 31,2%, в понедельник - на 17,1%). "СПБ биржа" (SPB: SPBE) с 10 августа возобновила проведение основной торговой сессии по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" с 10:00 мск для 200 международных компаний. Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в группу инструментов "иностранные ценные бумаги", с листингом в США и доступными для заключения сделок (суммарно более 1700 акций и депозитарных расписок), будут начинаться в 15:30 мск.

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%, "префы" снизились также на 0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций в начале торгов среды демонстрировал смешанную динамику "голубых фишек", но к середине дня смог найти силы для возобновления роста, отмечавшегося накануне. На руку игрокам на повышение сыграла наметившаяся стабилизация ситуации на мировых фондовых площадках, которые ближе к вечеру перешли к уверенному росту на фоне снижения инфляционных рисков в США после публикации данных о замедлении роста потребительских цен в июле. Вместе с тем более активному повышению котировок отечественных акций мешала негативная динамика мировых цен на нефть.

Фондовые индексы США демонстрируют существенный подъем (+1,5-2,6%) в ходе торгов 10 августа на данных об ослаблении инфляции. Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет. Аналитики в среднем ожидали более значительного подъема - на 8,7%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и Bloomberg.

Европейские фондовые площадки, находившиеся в первой половине дня в боковике, также перешли к уверенному росту после публикации инфляционной статистики в США, прибавляя к вечеру среды 0,4-1,3% по основным индексам.

В тоже время нефтяные котировки умеренно снижаются в ходе торгов 10 августа на ожиданиях возобновления поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба". Словацкая компания Slovnaft и венгерская MOL оплатили транзитные сборы за транспортировку российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" по территории Украины. С таким решением согласились украинская и российская стороны. Компании ожидают возобновления поставок в ближайшие дни. На этом фоне октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 мск подешевели на 0,5% - до $95,84 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени снизились на 0,33% - до $90,2 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,46 млн баррелей - до 432,01 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 4,98 млн баррелей и составили 220,32 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,17 млн баррелей, до 111,49 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Антона Кравченко, российский рынок акций в среду закрылся в плюсе. "Рублевый индекс МосБиржи в ходе торгов тестировал отметку 2150 пунктов. Долларовый бенчмарк РТС закрылся лишь небольшим ростом относительно вторника. Завтра ожидаем сохранение волатильности и смешанной динамики. Настроения на мировых площадках к вечеру улучшились после публикации данных по инфляции в США. Инфляция в США за июль замедлилась до 8,5% и даже сильнее ожиданий (8,7%) после рекордных темпов в июне. Это дало надежду инвесторам, что ФРС может ослабить темпы повышения процентных ставок. Тем не менее важно помнить, что Центробанк США еще далек от достижения своей цели по инфляции. Рынок сейчас оценивает повышение процентной ставки в сентябре на 50 базисных пунктов", - отмечает Кравченко.

"Годовая инфляция потребительских цен в США в июле перестала бить 40-летние антирекорды и замедлилась с июньских максимумов в 9,1% до 8,5%, откатившись ниже майских отметок. Аналитики ожидали замедления годовой инфляции только до 8,7%. По сравнению с июнем темпы июльской инфляции в США замедлились с 1,3% до нуля, хотя аналитики ожидали замедления роста потребительских цен в июле до 0,2%. Таким образом, замедление темпов инфляции значительно превысило ожидания рынка. Поскольку высокая инфляция, несмотря на июльское замедление, останется актуальной до конца этого года, очень вероятно, что ФРС в сентябре продолжит заметное ужесточение монетарной политики. На заседании в сентябре комитет по открытым рынкам ФРС, скорее всего, решит повысить процентные ставки еще на 0,75 процентного пункта, хотя во многом это решение будет зависеть еще и от темпов роста августовской инфляции", - полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Как считает Мильчакова, вышедшие данные показали, что угроза рецессии в США отступила, хотя ее пока рано считать полностью устраненной. Однако курс евро к доллару после публикации статистики по инфляции в США вырос на 1,2%, при этом индекс доллара DXY рухнул более чем на 1%. Статистика при этом оказалась весьма положительной для фондового рынка США.

Ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков отмечает, что в среду лучше рынка смотрелись акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,9%) на фоне оплаты украинского транзита. При этом под давлением находились бумаги нефтяных компаний из-за дешевеющей нефти. Также традиционно слабыми смотрелись металлурги. Новости о скором возобновлении транзита по южной ветке "Дружбы" оказала дополнительное давление на нефть, которая дешевела на фоне роста запасов в США. Накануне акции российских нефтяников заметно подорожали, отражая рост дивидендных ожиданий. Однако текущая тенденция в нефти предполагает, что второе полугодие может сложиться уже не столь удачно. Третий день подряд активно растут в цене бумаги "СПБ биржи", которая восстановила торги 200 ценными бумагами зарубежных компаний с 10:00 мск.

По мнению Кочеткова, снижение цен на нефть в июле благотворно сказалось на американской инфляции. Индекс потребительских цен замедлил темпы годового прироста до 8,5% в июле с 9,1% в июне при ожиданиях 8,7%. Базовый индекс CPI остался на уровне 5,9% при ожиданиях повышения до 6,1%. После выхода статистики индекс доллара США упал более чем на 1%, в то время как фондовые индексы пошли резко вверх.

По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, в среду российский рынок акций продолжил подрастать. Лучше рынка по-прежнему выглядели акции компаний транспортного сектора. Был также спрос в акциях золотопромышленных предприятий. Из важных сообщений для отечественного фондового рынка стоит отметить, что с 15 августа "Мосбиржа" допускает к торгам в секторе облигаций инвесторов-нерезидентов из дружественных стран. Существенного давления на бумаги может и не сложиться, так как на начало лета доля нерезидентов в бондах оценивалась не более чем в 18%. Индекс облигаций RGBI сегодня весь день вяло колебался около отметки 135,8 пункта.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи по итогам торгов 10 августа составил 27,19 млрд рублей (из них 4,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,69 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,81 млрд рублей на акции "Норникеля").