Рубль завершил торги снижением к доллару и евро, несмотря на общемировой рост спроса на риск

Москва. 10 августа. Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов среды; рубль упал к бивалютной корзине, несмотря на позитивные настроения на мировых рынках.

Курс доллара США составил 60,67 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 51,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,75 руб./EUR1, подорожав на 1,11 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 78,41 копейки - до 61,6 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к доллару и евро по итогам среды, несмотря на позитивные настроения на большинстве рынков. Настроения глобальных инвесторов улучшились в связи с надеждами на то, что более серьезных темпов повышения процентных ставок в США удастся избежать по причине замедления инфляции.

Между тем, "Московская биржа" (MOEX: MOEX) сообщила в среду, что с 15 августа предоставит возможность совершать операции на рынке облигаций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица, сообщается в пресс-релизе биржи.

Федеральный бюджет РФ в январе-июле, по предварительным данным, исполнен с профицитом 481,92 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина, опубликованном также в среду.

Доходы бюджета составили за семь месяцев 15 трлн 777,7 млрд рублей, или 63,1% к общему объему доходов на год; расходы - 15 трлн 295,81 млрд рублей, или 64,6% к бюджетной росписи.

Нефтегазовые доходы бюджета в январе-июле составили 7 трлн 146,5 млрд рублей (74,9% к показателям на год), ненефтегазовые - 8 трлн 631,24 млрд рублей (55,8%).

Минфин РФ с июня прекратил публикацию ряда данных по исполнению бюджета, объяснив это минимизацией рисков введения дополнительных санкций. Среди прочего теперь в отчетности отсутствуют данные о расходах бюджета по конкретным направлениям, уточненные цифры по исполнению бюджета за предыдущие месяцы, сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,7%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и Bloomberg. Данные укрепляют надежды на то, что рост потребительских цен в США в июне мог достичь пика, пишет Trading Economics.

Федеральная резервная система (ФРС) США внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта на торгах в среду упала как к доллару, так и к евро. "Годовая инфляция в США в июле замедлилась до 8,5%. К предыдущему месяцу цены показали нулевой прирост, чему способствовало снижение цен на энергоносители на 4,6% м/м, в то время как бензин подешевел сразу на 7,7% м/м. Снижение оцениваемой по фьючерсам вероятности увеличения ставки в США в сентябре на 75 базисных пунктов ниже 40% (до выхода статистики по инфляции вероятность была близка к 70%) не способствовало ослаблению доллара относительно рубля. Негативное влияние на динамику российской валюты могли оказать цены на нефть, которые в моменте опускались в среду ниже $94 за баррель (по октябрьскому фьючерсу на Brent). Коммерческие запасы нефти в США растут выше прогноза вторую неделю подряд, на неделе по 5 августа они увеличились на 5,46 млн баррелей", - отмечает Беспалов.

"В среду, 10 августа, российский рубль умеренно снизился. Консолидация рублевых пар остается в силе. Это неудивительно после серьезной качки ранее - инвесторы нашли равновесные курсы и придерживаются их. Профицит торгового баланса России остается прочной опорой для российского рубля. Пока предложение валюты компаниями-экспортерами выше, чем спрос на нее со стороны компаний-импортеров, стабильности рубля мало что способно угрожать", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Нефтяные цены демонстрируют слабую разнонаправленную динамику вечером. Чуть ранее они сначала ускорили падение на ожиданиях возобновления поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба", а также после публикации данных о запасах энергоносителей в США.

В то же время статистические данные о динамике потребительских цен в США в июле оказали нефтяному рынку поддержку на фоне ослабления ожиданий существенного повышения ставки ФРС США в сентябре, пишет Trading Economics.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $96,3 за баррель, что на 0,01% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $90,65 за баррель, что на 0,17% больше итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,46 млн баррелей - до 432,01 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей.

Тем временем словацкая компания Slovnaft и венгерская MOL оплатили транзитные сборы за транспортировку российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" по территории Украины. С таким решением согласились украинская и российская стороны.

Компании ожидают возобновления поставок в ближайшие дни.

Днем ранее стало известно, что 4 августа украинская "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. По ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию страны, поставки осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии. По данным компании, обычно таким образом поставлялось около 250 тыс. баррелей нефти в сутки.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 августа на 7,28 копейки, до 60,4542 руб./$1, и увеличил курс евро на 14,98 копейки, до 61,704 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 9,23 копейки по отношению ко вторнику и составил 60,4385 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК укрепился на 9,42 копейки и составил 60,4574 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 995,515 млн, из которых $804,857 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 190,658 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 12,26 копейки, до 61,6869 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 24,35 копейки, до 61,8069 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 080,11 млн, из которых EUR227,371 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR852,739 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 8,15% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 8,21% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась относительно вторника - 8,35% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 8,39% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего дня - 8,43% годовых.