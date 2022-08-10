Цены большинства евробондов РФ продемонстрировали позитивную динамику вслед за котировками UST

Москва. 10 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций, в основном, повысились в среду, равно как и цены американских казначейских обязательств (US Treasuries). Участники рынка позитивно отреагировали на замедление темпов роста потребительских цен в США в июле по сравнению с предыдущим месяцем, что, по сообщению американского Минтруда, произошло впервые за пять месяцев 2022 года. В результате суверенные спреды немного расширились к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году повысились в цене за день на 11,3 базисного пункта, до 50,99% от номинала (их доходность уменьшилась на 2,2 базисного пункта, до 12,4% годовых), с погашением в 2042 году выросли на 3,1 базисного пункта, подорожав до 41,22% от номинала (их доходность снизилась на 0,5 базисного пункта, до 14,72% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 0,1 базисного пункта). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году поднялись в цене на 3,1 базисного пункта, подорожав до 41,53% от номинала относительно предыдущего закрытия (их доходность опустилась на 0,5 базисного пункта, до 12,9% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году упали в стоимости на 115,2 базисного пункта, подешевев до 48,44% от номинала (их доходность увеличилась на 61,3 базисного пункта, до 21,3% годовых), бумаги с погашением в 2029 году подорожали на 42 базисных пункта, до 45,94% от номинала (доходность уменьшилась на 17,6 базисного пункта, до 18,93% годовых). Евробонды с погашением в 2030 году выросли в цене за день на 3,5 базисного пункта, до 52,91% от номинала (их доходность уменьшилась на 2,6 базисного пункта, до 40,78% годовых).

Бумаги с погашением в 2026 году выросли на 2,3 базисного пункта, до 45,61% от номинала (их доходность опустилась на 0,7 базисного пункта, до 28,61% годовых). Самый "короткий" выпуск российских еврооблигаций с погашением в 2023 году подешевел на 50,8 базисного пункта, до 55,77% от номинала (его доходность выросла на 132 базисных пункта, до 67,84% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 10 августа характеризовалась преимущественно позитивными настроениями. Котировки большинства российских государственных евробондов подросли вслед за ценами UST, отыгрывая снижение вероятности более серьезных темпов повышения процентных ставок в связи с замедлением инфляции.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,7%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и Bloomberg. Данные укрепляют надежды на то, что рост потребительских цен в США в июне мог достичь пика, пишет Trading Economics.

Федеральная резервная система (ФРС) США внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%.