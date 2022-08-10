"Финам" рекомендует покупать акции SITC International Holdings с целевой ценой HKD38,16 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 47,9% от текущего ценового уровня, сообщается в материале инвесткомпании.

"Ожидаем, что I полугодие 2022г окажется не самым удачным для китайских судоходных компаний на фоне снижения объемов операций и ставок, а также за счет роста топливных расходов. Но мы сохраняем оптимистичный взгляд на последовательное восстановление рынка начиная со второй половины года. Одним из главных драйверов роста акций компании мы видим наращивание объемов торговли между Китаем и Россией на фоне масштабных антироссийских санкций со стороны Запада, благодаря чему произойдет переориентация торговых ориентиров на Восток", - пишут аналитики.

Эксперты напоминают, что в соответствии с данными Главного таможенного управления КНР, по итогам I полугодия 2022г российско-китайский товарооборот вырос на 27,2% (г/г). Поставки китайских товаров в Россию увеличились на 2,1% до $29,55 млрд, а импорт российских товаров и услуг подскочил на 48,2% до $51,125 млрд.

SITC International Holdings - ведущая судоходная компания в Азиатско-Тихоокеанском регионе со штаб-квартирой в Гонконге, которая предлагает своим клиентам комплексные транспортные и логистические решения. Компания обслуживает 75 маршрутов, которые охватывают 14 стран и 72 ключевых мировых порта.

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