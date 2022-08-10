"Финам" рекомендует покупать акции China Railway Group с прогнозной ценой HKD7,88

"Финам" рекомендует покупать акции China Railway Group с прогнозной стоимостью 7,88 гонконгского доллара (HKD) на конец 2022 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы делаем ставку на то, что в долгосрочной перспективе будет сохраняться тенденция на модернизацию инфраструктуры внутри КНР, а также на дальнейшее развитие международных торговых отношений, что благоприятно повлияет на рост заказов и финансовые метрики компании. По оценкам менеджмента CREC, объем новых контрактов в 2022 году увеличится на 8,5% (г/г) до 2,93 трлн юаней. Мы присвоили акциям CREC рейтинг "покупать" с целевой ценой 7,88 HKD за акцию, что предполагает потенциал роста 80,3%", - пишут аналитики инвесткомпании.

China Railway Group (CREC) - китайская многофункциональная строительная компания, которая является одним из ключевых участников строительства инфраструктурных объектов на территории страны. За свою историю CREC построила более 2/3 железных дорог Китая, в том числе 90% электрифицированных железных дорог. Кроме того, CREC является одним из основных участников строительства инфраструктурных объектов и главным подрядчиков в различных проектах в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

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