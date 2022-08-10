Рубль днем ускорил падение к доллару и развернулся вниз к евро на фоне усилившей снижение нефти

Москва. 10 августа. Доллар США ускорил темпы роста, евро развернулся вверх и тоже дорожает на "Московской бирже" в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне усилившей падение нефти.

Курс доллара США составил 60,46 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 31,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,94 руб./EUR1, подорожав на 30 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 30,83 копейки - до 60,46 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах на фоне усилившей снижение нефти. При этом участники рынков находятся в ожидании статистики по инфляции в США, которая будет опубликована в 15:30 МСК в среду. Эти данные могут повлиять на политику Федеральной резервной системы, пытающейся решить непростую задачу - замедлить рекордную за 40 лет инфляцию, не ввергнув при этом американскую экономику в рецессию.

Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что рост потребительских цен в июле замедлился до 8,7% с 9,1% месяцем ранее.

В прошлую пятницу стало известно, что количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 528 тыс., более чем в два раза сильнее ожидавшегося аналитиками роста на 250 тыс.

Безработица в США в прошлом месяце опустилась до 3,5% с 3,6% месяцем ранее, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя. Сильные данные увеличили вероятность, что Федрезерв продолжит агрессивно повышать процентные ставки.

Федеральный бюджет РФ в январе-июле, по предварительным данным, исполнен с профицитом 481,92 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина.

Доходы бюджета составили за семь месяцев 15 трлн 777,7 млрд рублей, или 63,1% к общему объему доходов на год; расходы - 15 трлн 295,81 млрд рублей, или 64,6% к бюджетной росписи.

Нефтегазовые доходы бюджета в январе-июле составили 7 трлн 146,5 млрд рублей (74,9% к показателям на год), ненефтегазовые - 8 трлн 631,24 млрд рублей (55,8%).

Минфин РФ с июня прекратил публикацию ряда данных по исполнению бюджета, объяснив это минимизацией рисков введения дополнительных санкций. Среди прочего теперь в отчетности отсутствуют данные о расходах бюджета по конкретным направлениям, уточненные цифры по исполнению бюджета за предыдущие месяцы, сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита.

"Расстановка сил в паре "доллар-рубль" остается прежней, но выход из зоны комфорта уже не за горами. Своего рода репетицией возвращения волатильности потенциально может послужить предстоящий инфляционный отчет из США, однако чтобы расшевелить рубль, показатели должны сильно отклониться от прогнозов в том или ином направлении. Сюрприз в виде резкого замедления роста CPI способен надавить на доллар повсеместно, и это сыграет на руку рублю. Однако даже при таком сценарии полноценного выхода из диапазона ждать не стоит. В случае дальнейшего ухудшения отношения к риску на мировых площадках и укрепления защитного доллара вероятность движения котировок в сторону 65 руб./$1 повысится, но для этого потребуется возобновление активных спекуляций на тему бюджетного правила и других форм интервенций со стороны властей. В ближайшей перспективе основные торги будут и далее проходить в районе 60-61 руб./$1", - полагает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Роман Эткинд.

"Сегодня рынки ждут индекса потребительских цен (ИПЦ) в США за июль. (. . .) После выхода отчета по инфляции запланированы выступления президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса и президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари. Судя по рыночным котировкам, сейчас инвесторы считают, что вероятность повышения ставки ФРС на 75 б.п. составляет 70%, а повышения на 50 б.п. - только 30%. В среду рубль, скорее всего, останется в диапазоне 60-61 за доллар. Однако по мере приближения основной даты налоговых платежей (25 августа) более вероятно укрепление рубля. На это указывают опубликованные вчера данные ЦБ по платежному балансу, согласно которым профицит счета текущих операций в июле составил $28,1 млрд, что почти соответствует июньскому уровню. Таким образом, объем российского экспорта, по всей видимости, по-прежнему высок, а импорт восстанавливается медленно", - говорит аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

Нефтяные котировки усилили снижение в ходе торгов в среду на ожиданиях возобновления поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба".

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду составляет $94,82 за баррель, что на 1,55% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $89,06 за баррель, что на 1,59% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Brent подешевела на 0,4%, а цена WTI выросла на 0,3%.

Как сообщалось, словацкая компания Slovnaft и венгерская MOL оплатили транзитные сборы за транспортировку российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" по территории Украины. С таким решением согласились украинская и российская стороны.

Компании ожидают возобновления поставок в ближайшие дни.

Днем ранее стало известно, что 4 августа украинская "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. По ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию страны, поставки нефти осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии. По данным компании, обычно таким образом поставлялось около 250 тыс. баррелей нефти в сутки.

Тем временем опубликованные накануне вечером данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США выросли на 2,16 млн баррелей на прошлой неделе.

Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в 17:30 МСК в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на незначительный рост запасов нефти, менее 100 тыс. баррелей, и на сокращение резервов бензина на 633 тыс. баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 8,15% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 8,21% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась относительно вторника - 8,35% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 8,39% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего дня - 8,43% годовых.