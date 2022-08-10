"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton с целью $34

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги Halliburton Co. с целевой ценой $34 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,09%, стоп-приказ: $26, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты указывают, что позитив последней отчетности компании, опубликованной 19 июля, уже был заложен рынком. Текущее падение связано с глобальной коррекцией нефтяных котировок. Краткосрочно может сформироваться отскок как по нефти, так и по бумагам компаний, связанных с нефтяным рынком.

"С технической точки зрения после стремительного снижения котировки перешли к формированию боковой тенденции. Это может говорить о скором развороте. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $26 риск на портфель составит 0,82%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,46", - отмечается в комментарии.

Halliburton - американская транснациональная корпорация, одна из крупнейших в мире компаний, оказывающих сервисные услуги в нефте- и газодобывающей отрасли.

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