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10 августа 2022 года 13:10
Вероятно ослабление рубля до 73 руб./$1 к концу 4К22 - Росбанк
Вероятно ослабление рубля до 73 руб./$1 к концу 4К22, полагают аналитики Росбанка. "По предварительным данным Банка России, платежный баланс в июле показал профицит торговли товарами и услугами в $34 млрд ($192,4 млрд с января по июль), счет текущих операций - $28,1 млрд ($166,6 млрд с января по июль), - указывается в комментарии. - Мы можем лишь предположить, что высокий показатель профицита текущего счета обусловлен высокой изменчивостью и не столь высокой значимостью дефицита торговли услугами, отказом от выплаты дивидендов рядом российских предприятий, а также эффектом ценовой инерции в контрактах на поставки сырья. Эти обстоятельства, увы, не гарантируют повторения сильной траектории платежного баланса в осенние месяцы ввиду ожидаемого прогресса в развитии параллельного импорта и включения более жестких режимов ограничений в адрес российских энергоносителей". На взгляд экспертов, вопрос о том, почему сильный платежный баланс в июле не оказал сопоставимое с майскими и июньскими данными влияние на курс рубля, представляет не меньший интерес. Они полагают, что валютный рынок изменил "поведенческие" особенности после нескольких раундов мобилизации интервенционной повестки Минфином, что минимум до момента объявления деталей по новому бюджетному правилу сформировало ожидания частичного изъятия бюджетом избытка валютной ликвидности. "В части избытка валютной ликвидности могли сказаться послабления правительственной комиссии по инвестициям касательно объемов репатриации валютной выручки в российскую банковскую систему. Банковская статистика в необходимых деталях также не публикуется, поэтому мы можем лишь предположить, что часть экспортной выручки не спешит возвращаться в российские банки. На этом фоне мы придерживаемся прогнозного ориентира по курсу доллар-рубль на отметках 65 руб./$1 и 73 руб./$1 конец 3К22 и 4К22, соответственно", - прогнозируют в Росбанке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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