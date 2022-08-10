Бумаги ритейлеров - хорошая защитная инвестиция - BCS Express

Бумаги ритейлеров являются в данное время хорошей защитной инвестицией, говорится в аналитическом материале BCS Express.

"Бумаги ритейлеров последние недели пользуются спросом. Хорошие результаты II квартала и низкие секторальные риски делают эти акции хорошей защитной инвестицией. При этом доходность последних дней совсем не защитная - депозитарные расписки "О''КЕЙ" за 2 недели выросли почти на 80%", - отмечает аналитик Игорь Галактионов.

Если говорить о долгосрочных перспективах, то самыми интересными, на взгляд эксперта, остаются лидеры продуктового ритейла - X5 Retail Group и "Магнит". Второй выглядит дороже по мультипликаторам, однако у него нет проблем с редомициляцией, и акционеры могут беспрепятственно получать дивиденды. По мнению Галактионова, это выгодно отличает его от ближайшего конкурента.

"Интересно смотрятся депозитарные расписки Fix Price, - подчеркивает аналитик инвесткомпании. - Сегмент дискаунтеров может оказаться одним из главных бенефициаров изменений, происходящих в потребительских привычках. Однако компания сейчас достаточно дорогая по мультипликаторам и зарегистрирована за рубежом. При замедлении темпов роста доходов апсайд сильно сузится, так что соотношение риск/прибыль в данных бумагах пока выглядит менее привлекательно".

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