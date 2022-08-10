Рынок акций РФ демонстрирует утром смешанную динамику на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 10 августа. Рынок акций РФ демонстрирует в среду утром смешанную динамику цен blue chips после уверенного роста накануне на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; раллируют 3-й день подряд акции "СПБ биржи".

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2139,4 пункта (+0,12%), индекс РТС - 1115,8 пункта (-0,04%); цены "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 4%.

Доллар США к этому моменту стоил 60,4 рубля, что на 0,25 рубля выше уровня закрытия предыдущего дня.

Подорожали акции расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group Holding (+3,1%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%).

Акции "СПБ биржи" выросли в начале торгов в среду на 21% (до 164 рублей за штуку), активный рост данных ценных бумаг наблюдается 3-й день подряд на корпоративных новостях (накануне акции подорожали на 31,2%, в понедельник - на 17,1%). "СПБ биржа" (SPB: SPBE) с 10 августа возобновила проведение основной торговой сессии по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" с 10:00 мск для 200 международных компаний. Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в группу инструментов "иностранные ценные бумаги", с листингом в США и доступными для заключения сделок (суммарно более 1700 акций и депозитарных расписок), будут начинаться в 15:30 мск.

Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,1%), обыкновенные акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,2%) и "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций в начале торгов среды демонстрирует смешанную динамику "голубых фишек" после уверенного роста накануне на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, в ожидании публикации в США данных о росте потребительских цен в июле.

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги во вторник снижением, при этом индикатор S&P 500 продемонстрировал спад четвертые торги подряд, Nasdaq Composite - третьи торги подряд. Трейдеры оценивали отчеты компаний и статистические данные. Производительность труда в США во втором квартале снизилась на 4,6%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны. Таким образом, показатель опустился по итогам второго квартала подряд. Между тем стоимость рабочей силы взлетела на 10,8%. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение первого показателя на 4,7% и рост второго на 9,5%, сообщает Trading Economics.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются преимущественно в минусе утром в среду, инвесторы ждут публикации данных о росте потребительских цен в США в июле, которые будут обнародованы в 15:30 мск в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что рост потребительских цен в июле замедлился до 8,7% с 9,1% месяцем ранее. Европейские фондовые площадки не демонстрируют в начале торгов 10 августа ярко выраженной динамики - колебания основных индексов проходят в диапазоне "плюс-минус" 0,2%; при этом фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает всего на 0,1%.

Цены на нефть опускаются утром в среду. Предыдущую сессию рынок завершил в минусе, несмотря на рост в ходе торгов на сообщениях о приостановке поставок энергоресурса из России в страны Восточной Европы. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 мск в среду составила $95,68 за баррель, что на 0,65% ниже закрытия предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты опустились на 0,4%, до $96,31 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $89,78 за баррель, что на 0,8% меньше итогового значения вторника. К закрытию рынка 9 августа стоимость этих контрактов выросла на 0,3%, до $90,5 за баррель.

Днем ранее стало известно, что 4 августа украинская "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. По ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию страны, поставки нефти осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии. По данным компании, обычно таким образом поставлялось около 250 тыс. баррелей нефти в сутки. Это сообщение поддержало котировки, которые резко пошли вверх, однако к концу сессии рост был ограничен и позднее сошел на нет на фоне событий вокруг переговоров по возрождению иранской ядерной сделки. Дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению СВПД и передали его иранской стороне.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, в среду утром внешний фон оценивается как негативный. Ключевые азиатские фондовые площадки в минусе после данных об инфляции в КНР. Потребительские цены в Китае в июле выросли рекордными темпами за два года темпами, на 2,7% в годовом выражении, в основном из-за продовольствия. Снижаются цены на товарных рынках. Сегодня ожидается публикация данных по потребительской инфляции в США. Ранее в июне потребительские цены без учета энергоносителей и продовольствия, наиболее волатильных компонент, (Core CPI) выросли на 5,9% в годовом выражении, консенсус-прогноз за июль дает ускорение инфляции до 6,1%. На этом фоне можно ожидать, что негативный настрой инвесторов на глобальных рынках сегодня сохранится. Вчера индекс МосБиржи (+2,3%) поднялся выше 2100 пунктов, несмотря на преобладание негативных факторов. Сегодня он, скорее всего, замедлит рост, однако тяготение к инерционному повышению сохраняется. Целевой диапазон по индексу МосБиржи на среду - 2150-2200 пунктов.

Аналитик компании "Велес Капитал" Елена Кожухова отмечает, что "внешний фон для российского рынка в среду утром сложился умеренно негативным. Цены на нефть развивают начатое накануне падение, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились снижением трех основных индексов на 0,2-1,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. На торгах в Азии преобладает негативная динамика. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром также снижаются. В Американском институте нефти сообщили о росте запасов нефти на прошлой неделе на 2,15 млн баррелей против прогнозов снижения на 400 тыс. баррелей в сегодняшнем официальном отчете Минэнерго США. Индексы МосБиржи и РТС накануне подскочили на 2,3-3%, закрепившись выше сопротивлений 2115 пунктов и 1110 пунктов соответственно, благодаря корпоративным историям. Краткосрочная техническая картина, таким образом, улучшилась и говорит о возможности новых попыток роста с ближайшими сопротивлениями 2160 и 1130 пунктов. Рынку, однако, понадобятся позитивные фундаментальные сигналы".

По мнению Кожуховой, "в начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить негативное влияние ухудшения настроений за рубежом, в частности, падения цен на нефть, и выйти в коррекционный минус, стремясь к преодоленным накануне важным техническим уровням. Основное внимание во второй половине сессии будет направлено на данные по инфляции в США, которые повлияют в том числе на среднесрочное направление движения американского рынка. В РФ же немаловажными драйверами будут оставаться корпоративные истории. "Распадская", в частности, перед завтрашней публикацией финансовых результатов проведет совет директоров с обзором финансовой и операционной деятельности за первое полугодие".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 7,35 млрд рублей (из них 1,44 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,15 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 514,23 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").