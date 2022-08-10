"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций AbbVie с целевой ценой $183,4 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 31% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Биофармацевтическая компания AbbVie ранее отчиталась за II квартал. Квартальная выручка увеличилась на 4,4% г/г и составила $14,58 млрд, не дотянув до прогнозов на $60 млн. Чистая прибыль AbbVie возросла на 21% г/г до $928 млн, а в расчете на акцию составила $3,37 и на 6 центов превысила ожидания. Акции AbbVie находятся в нашем аналитическом покрытии с рейтингом "покупать" и целевым уровнем $183,4 на конец 2022 года, предполагающим потенциал роста в размере 31% от последнего закрытия. Бумага уже принесла доходность в размере 23% за последние 12 месяцев. После рассмотрения квартального отчета мы не видим причин для корректировки прогнозов и сохраняем как рейтинг, так и целевую цену по бумаге", - пишет аналитик Зарина Саидова.

AbbVie - американская биофармацевтическая компания, появившаяся в результате разделения Abbott Laboratories на две публично торгуемые компании с 2013 года. AbbVie разрабатывает и выпускает препараты по широкому спектру направлений медицины: иммунология, гастроэнтерология, онкология, вирусология, неврология и др.

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