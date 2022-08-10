Доходности ОФЗ могут снизиться в среду на несколько базисных пунктов - Sber CIB

Доходности ОФЗ могут снизиться в среду на несколько базисных пунктов, полагают аналитики Sber CIB. "Рынок госдолга в ожидании очередных данных по инфляции: возможно, инвесторы увеличат покупки выпусков с фиксированным купоном с расчётом на сохранение опережающей сезонность дефляции. В связи с этим ожидаем снижения доходностей на несколько базисных пунктов", - пишут эксперты инвестбанка.

Рубль во вторник находился в диапазоне 60-61 за доллар, как и в предыдущие дни, а оборот торгов на Мосбирже был ниже среднего за месяц, отмечается в комментарии. В среду ситуация, скорее всего, не изменится, однако в дальнейшем по мере приближения основной даты налоговых платежей (25 августа) более вероятно укрепление рубля, считают в Sber CIB.

Цены на нефть выросли, а потом скорректировались на фоне приостановки южной ветки нефтепровода "Дружба". В среду утром нефть Brent торгуется вблизи $96 за баррель - на фоне данных Американского института нефти (API) о недельном росте запасов нефти и дистиллятов, а также снижении запасов бензина в США.

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